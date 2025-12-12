Buenafuente anuncia que no presentará las Campanadas de RTVE
El cómico y presentador "deberá alargar su período de descanso y el parón de su agenda profesional"
La pareja de presentadores Andreu Buenafuente y Silvia Abril no conducirá las Campanadas de RTVE el 31 de diciembre desde la puerta del Sol de Madrid, según ha informado este viernes el propio cómico y ha confirmado la Corporación pública.
En una publicación en X, RTVE ha detallado que Andreu Buenafuente "deberá alargar su período de descanso y el parón de su agenda profesional". "Su recuperación le llevará un poco más de tiempo, el necesario para volver al 100% en todos sus proyectos profesionales", ha subrayado.
"Esto implica que ni él ni Silvia Abril podrán presentar el 31 de diciembre las Campanadas de TVE", ha señalado la Corporación, que ha agradecido "la comprensión, el cariño y el respeto" y le ha transmitido su "apoyo más sincero".
Hace unas semanas, RTVE y el propio Buenafuente anunciaban un "parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse" por motivos de "exceso de carga laboral" y por "prescripción médica". El anuncio llegaba días después de conocerse que el presentador de 'Futuro Imperfecto' en La 1 era el elegido por la Corporación para presentar las Campanadas de fin de año, junto a Silvia Abril.
En un vídeo publicado este viernes, el cómico ha explicado que tuvo "un episodio de estrés", "no agradable, pero común en una sociedad como esta, un poco acelerada". "En mi caso, con trabajos que yo mismo me origino y me motivo y yo mismo creo. O sea, radio, cine, televisión, teatro... Hubo un momento en que ya no pude, me desalineé y mi cuerpo dijo, tienes que parar. Y así lo hice", ha contado.
En este sentido, Andreu Buenafuente ha dado las gracias a "todos los profesionales" que les están ayudando y "a toda la gente" que le rodea y que le está dando "un cariño increíble". "Que sepáis que cada gotita de ese cariño es una vitamina", ha declarado, al tiempo que ha agradecido también el "respeto" por la situación. "Es muy emocionante comprobar que esto ya es muy común y todos hemos aprendido un poquito a sobrellevarlo. El que lo sufre y el que asiste a que lo sufre", ha manifestado el presentador.
Un proceso "un poco lento"
Respecto al proceso de recuperación, el cómico ha afirmado que "es un poco lento" y que si se quiere hacer "bien va a llevar un poquito más de tiempo". "No creo que tenga que acelerar una recuperación. Tengo que estar bien para hacer lo que me hace feliz y, por consiguiente, no va a ser posible hacer las Campanadas con Silvia Abril", ha anunciado.
"No veo ninguna cosa buena en forzarme para hacer un trabajo un día. Hay que volver bien. Hay que estar en la senda, en el camino, en el avance y la serenidad para volver a hacer lo que me gusta", ha declarado Buenafuente, quien también ha agradecido el "apoyo" de TVE "desde el primer minuto".
Asimismo, ha puesto en valor este apoyo dado que "no es fácil parar una maquinaria de entretenimiento". "Mi televisión me ha apoyado, así quiero decirlo, y eso es muy importante. También la Cadena SER con el programa 'Nadie sabe nada'", ha subrayado.
"Que una compañía para la que trabajas y les das todo no te haga sentir culpable, ni arrugue la nariz, sino que diga '¿qué necesitas?', es importantísimo para mí y para cualquiera que atraviese una situación así. Por lo tanto, muchísimas gracias", ha puntualizado. El presentador también ha destacado el apoyo recibido por la productora que él mismo fundó, El Terrat, el de su familia y todos los mensajes que le llegan, que le recuerdan "lo bonito" de su situación profesional.
"Estar bien" para hacer lo que le "apasiona"
De este modo, el cómico considera que tiene que "estar bien" para hacer lo que tanto le "apasiona". "Que a vosotros os guste y que estéis a mi lado, todavía me obliga a estar mejor", ha enfatizado. "Así que eso es lo que voy a hacer. Seguir recuperándome, bien acompañado, bien asesorado, querido, respetado y, cuando sea posible, volver a la cotidianidad, que sea. No sé muy bien lo que va a pasar", ha señalado.
Según ha añadido, "la falta de un horizonte exigente es lo que ahora mismo necesita una persona que ha tenido que parar por un estrés". "Que sepáis que estoy en ello, trabajando, que me encanta lo que hago y que desde aquí quiero comunicar eso. No podemos hacer las campanadas, pero va a haber muchas más cosas en el futuro cuando uno esté sereno, tranquilo y en disposición", ha afirmado.