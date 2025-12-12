Foto del lector | Falta de luz en tramos de la calle Manuel Carrasco i Formiguera de Lleida

Falta de luz a la altura del número 20 de la calle Manuel Carrasco i Formiguera de Lleida.Una vecina

Publicado por una veïna de Lleida Creado: Actualizado:

Los vecinos de la calle Manuel Carrasco i Formiguera de Lleida, en el barrio de la Bordeta, sufrimos falta de luz en varios tramos. A la altura del portal 20 hay tanta oscuridad que necesitamos la luz del móvil para evitar pisar excrementos de perro y poder entrar en el edificio con seguridad.