Foto del lector | Falta de luz en tramos de la calle Manuel Carrasco i Formiguera de Lleida

"Hay tanta oscuridad que necesitamos la linterna del móvil para evitar pisar excrementos de perro y entrar en el edificio con seguridad"

Falta de luz a la altura del número 20 de la calle Manuel Carrasco i Formiguera de Lleida.

Falta de luz a la altura del número 20 de la calle Manuel Carrasco i Formiguera de Lleida.Una vecina

una veïna de Lleida

Los vecinos de la calle Manuel Carrasco i Formiguera de Lleida, en el barrio de la Bordeta, sufrimos falta de luz en varios tramos. A la altura del portal 20 hay tanta oscuridad que necesitamos la luz del móvil para evitar pisar excrementos de perro y poder entrar en el edificio con seguridad.

