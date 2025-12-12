La nieta de un leridano depurado por el franquismo: "Privaron a una familia de una vida digna"

Luís Tinturé Lerín empezó en 1931 su trabajo como carpintero en la Casa de la Misericòrdia, que dependía de la diputación de Lleida. “Todo el mundo lo quería”, explicó ayer su nieta Maris Köpcke Tinturé. En abril de 1938, con la entrada de las tropas franquistas en la ciudad, le comunicaron que había sido cesado por no ser adepto al régimen. “Era el único sustento de una familia de seis personas, entre ellas dos hijas de 3 y 6 años. Se quedaron en la miseria y en la indignación”, relató Maris.

Aseguró que este cese “privó a esta familia de poder tener una vida digna” y contó que, en el caso de su madre “nunca pudo tener una cama propia”. Tuvieron que alquilar habitaciones de su casa para subsistir. Después de que su abuelo sufriera un accidente que le impidió seguir como carpintero, consiguió un trabajo como acomodador en el Cine Vinyes.

“Nunca me ha faltado de nada precisamente porque ellos, a pesar de la miseria, siguieron luchando para que su familia sobreviviera”, destacó emocionada. Agradeció el acto de “dignidad y memoria” e instó a aprender de la historia para cambiar el futuro y dignificar a aquellos trabajadores que hoy en día “también viven situaciones precarias”.