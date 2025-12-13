Doble talento contra el cáncer

El IRBLleida está formado por 540 investigadores de 36 grupos diferentes. Entre ellos se encuentran las doctoras Maria Alba y Anabel Sorolla Bardají, gemelas idénticas que han dedicado toda su carrera profesional a la investigación del cáncer con el objetivo de encontrar nuevas dianas terapéuticas para luchar contra esta enfermedad. De 43 años y originarias de Almenar, explican a SEGRE cómo decidieron emprender este bagaje científico. “Siempre lo he tenido claro porque me gustaban las asignaturas científicas y decidí estudiar Bioquímica. Al acabar la carrera, sentí la necesidad de ampliar mis conocimientos y creí que la investigación sería una salida interesante”, asegura Maria Alba. En ese momento, añade, “llamé a las puertas de varios investigadores del IRBLlleida”. Por su parte, Anabel cuenta que “me gustaban más las ciencias ambientales, pero finalmente hice Bioquímica también. Mi hermano es doctor en Matemáticas y vi que hacer una tesis era algo motivador y podía tener un impacto en la sociedad”. En la familia no había ningún antecedente, por lo que agradecen a sus padres todo el apoyo recibido.

Incluso han ampliado su investigación fuera de nuestras fronteras. Anabel hizo la tesis en Lleida y, al acabar, una estancia postdoctoral en Australia, donde estuvo ocho años. “Fue una experiencia que me cambió la vida a nivel personal y profesional”, constata. Allí empezó sus estudios sobre el cáncer que pudo continuar en el IRBLleida, donde trabaja desde hace cinco años. Ambas forman parte del Grupo de Investigación de Biomarcadores en Cáncer. La investigación de Anabel se centra en diseñar nuevos fármacos y conocer el papel de ciertos genes en el cáncer de mama triple negativo, uno de los más agresivos y con menos dianas terapéuticas. Maria Alba, por su parte, investiga el derrame pleural maligno relacionado con el cáncer de pulmón para lograr un mejor diagnóstico y más precoz. Coinciden en que se ha avanzado mucho en investigación. “Nunca es suficiente porque de momento no podemos curar el cáncer, pero debemos llegar a cronificarlo y evitar que el tumor acabe en metástasis”, destacan. Sobre cómo es investigar en familia, dicen que colaboran muy estrechamente en sus respectivos proyectos “como buenas hermanas y buenas científicas”. Admiten, entre risas, que es habitual que sus compañeros las confundan en el ascensor o en los pasillos. “Nos regalamos un test genético y confirmamos que somos gemelas idénticas. Incluso nos confunden al enviarnos emails”, comentan divertidas.

Implicadas en la igualdad de género en las carreras científicas

Las dos científicas participan en las iniciativas que promueve el IRBLleida para divulgar la investigación biomédica en las comarcas leridanas y también por la igualdad de género. Recuerdan que en el centro el 60% de los investigadores son mujeres, aunque admiten que “cuando escalas a puestos de más responsabilidad, la presencia de la mujer es menor”. Señalan que no creen que sea un problema de falta de motivación, sino social, aunque reconocen que la maternidad puede frenar a muchas mujeres en su carrera profesional. Ambas señalan que la implicación de los pacientes y de la sociedad en la investigación es “fundamental”.