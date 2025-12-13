Una cúpula audiovisual recorrerá Lleida para luchar contra las "falsedades de la historia" de la época franquista

Una cúpula que proyecta un vídeo en 360 grados para explicar el impacto de la Guerra Civil y la dictadura franquista en la pérdida de derechos y libertades de la sociedad. Es la propuesta de la delegación del Gobierno en Lleida, que ayer inauguró esta experiencia en la plaza de la Pau, justo delante de la sede de la institución en la capital, y que recorrerá hasta el 19 de diciembre diferentes barrios. Abierta a toda la ciudadanía, la iniciativa está especialmente dirigida a los más jóvenes para luchar contra las “falsedades de la historia” y los discursos de odio que se difunden a través de las redes sociales. Así lo explicó ayer el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, quien mostró su preocupación por el desconocimiento de la historia entre los jóvenes y que, añadió, indica que “algo ha fallado y tenemos que hacer más”.

Según Prieto, los jóvenes viven ahora “la dictadura del algoritmo” que pone en duda la democracia. “Estas libertades nos costaron mucho conseguirlas y debemos luchar cada día para mantenerlas”, destacó. La cúpula, bajo el nombre De la foscor a la llum. 50 anys de llibertats, se complementa con una coproducción de la subdelegación, Lleida TV y 360 LAB, que consiste en cuatro programas con diálogos intergeneracionales entre personas que vivieron la dictadura y jóvenes de 17 a 20 años. El director de Lleida TV, Òscar Fernàndez, aseguró tienen como escenario la Val d’Aran, Les Garrigues y la Seu Vella de Lleida. “Más que un diálogo acaba siendo un acto de escucha por parte de los jóvenes, para poner en valor lo que ha costado lograr las libertades que tenemos ahora”, dijo.

En el Eix, Cappont, Pardinyes y la Zona Alta

El documental que se proyecta dentro de la cúpula, de 6 metros de diámetro y 3 de alto, incluye imágenes históricas de Lleida de la II República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la Transición. Se podrá ver en diferentes espacios como el Eix Comercial, la plaza Ricard Viñes, la calle Corregidor Escofet frente al EOI y la plaza Blas Infante, en Cappont. La propuesta organizada por la delegación del Gobierno en Catalunya y la subdelegación en Lleida cierra los actos en Catalunya del ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática sobre los 50 años de democracia.