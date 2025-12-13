Última llamada de la DGT: el dispositivo que sustituye a los triángulos y que aún no tienen miles de conductores

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

En España, falta menos de un mes para que la baliza V16 conectada se convierta en obligatoria en todos los vehículos, sustituyendo definitivamente a los tradicionales triángulos de emergencia. A partir del 1 de enero de 2026, los conductores deberán contar con este dispositivo homologado y operativo, tal y como establecen la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Ministerio del Interior.

Pese a que la medida fue anunciada hace cinco años, muchos usuarios están retrasando la compra hasta el último momento y otros desconocen aún qué es la baliza V16 y cómo funciona. Esta situación ha provocado un aumento notable de la demanda en las últimas semanas, con dificultades para encontrar unidades disponibles en algunos puntos de venta autorizados.

La DGT también ha alertado sobre la proliferación de ofertas fraudulentas de balizas no homologadas, vendidas por debajo de los 20 euros. Estos dispositivos no cuentan con la conectividad exigida ni con el respaldo oficial y solo serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que no cumplirán la normativa a partir del próximo año.

La baliza V16 emite una señal luminosa visible y se conecta automáticamente a la red para avisar de una incidencia en carretera, mejorando la seguridad vial y facilitando la localización de averías o accidentes. La DGT ha reiterado que no habrá prórroga para la entrada en vigor de la norma, aunque su director, Pere Navarro, ha anunciado un periodo transitorio tras el 1 de enero de 2026 en el que no se impondrán sanciones de forma inmediata. Durante ese tiempo, las autoridades priorizarán la información y la concienciación antes de aplicar la multa prevista de 80 euros por no llevar la baliza obligatoria.