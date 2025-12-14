La Marató, dedicada al cáncer, suma más de 2,1 millones de euros recaudados

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Marató de 3cat ha actualidad su marcador, que ya suma 2.132.118€. Este año, el dinero recaudado va destinado a la prevención, detección precoz y el impulso de la investigación del cáncer, bajo el lema Detectem-ho, arreglem-ho.

Los donativos se pueden hacer a través de la página web de La Marató, al bizum 33333, por transferencia bancaria y al teléfono 900 21 50 50. Más de 1.200 voluntarios responden a las llamadas desde las sedes de atención, que en Lleida se ha instalado en la Universitat de Lleida.

En la capital, esta mañana se ha celebrado la edición 44 de la Pujada a la Seu Vella, con una caminata popular y una carrera de 10 kilómetros. El acontecimiento deportivo es uno de los más emblemáticos de Ponent, que este año ha ampliado la convocatoria por la elevada demanda de participación. Así, unas 500 personas han participado en el certamen.

Por su parte, en Tàrrega se ha organizado una madruga solidaria en la plaza de las Nacions Sense Estat, donde los asistentes han podido disfrutar de deporte, gastronomía, bailes, juegos infantiles y una gincana.

Asistentes en el matinal de Tàrrega.Laia Pedrós

Una iniciativa similar se ha celebrado en Mollerussa, donde las entidades colaboradas de La Marató han recaudado fondos a través de actividades durante la mañana.

Esta tarde, la Associació de Dones de Corbins ha organizado un desfile de vestidos de novia en el Teatre Coliseu. Las prendas muestran la evolución de la moda nupcial, con trajes que van desde 1950 hasta la actualidad. Èlia Griñó, miembro de la asociación, afirma que con el desfile quieren "conectar" a todas las generaciones de mujeres del municipio. El precio de la entrada era de 10€, y unas 300 personas han participado en el acto.

Por otra parte, en Balaguer durante todo el fin de semana se ha coordinado un maratón musical, con teatro y actividades de Navidad, durante todo el fin de semana.

En toda la provincia de Lleida, han siete muchos los municipios donde las entidades sociales, clubs deportivos, centros educativos o casales sénior han programado actividades para colaborar con la investigación del cáncer.