Muere Gabriel Masfurroll, pionero de la sanidad privada

Gabriel Masfurroll (centro), con su hijo Gabriel y con Marc Farrà, gerente de la clínica Mi NovAliança. - JORDI ECHEVARRÍA

Gabriel Masfurroll Lacambra, exvicepresidente del FC Barcelona, presidente de Clínicas Mi y considerado un pionero en el desarrollo del sector sanitario privado en España, falleció ayer a los 72 años, según informó el grupo Clínicas Mi, con dos centros sanitarios en Barcelona y Lleida.

La larga trayectoria de Masfurroll en el ámbito de la gestión hospitalaria privada mereció que le otorgaran diferentes distinciones, entre ellas, la Creu de Sant Jordi, en 2008.

Economista de formación, el empresario inició su actividad profesional en el hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona y ejerció diversos cargos en otros centros hospitalarios como la Fundació Puigvert, la Fundación Jimenez Díaz o la Clínica Quirón. Masfurroll también ocupó puestos directivos y en consejos de administración de compañías sanitarias tanto nacionales como internacionales.

Entre los hitos de su carrera destaca la creación de USP Hospitales en 1997, de la que fue fundador, presidente y consejero delegado hasta 2010 y que se extendió a 4 países: España, Portugal, Marruecos y Angola.

La adquisición de la Clínica Tres Torres de Barcelona en 2015 fue el primer paso para la creación de lo que acabaría siendo el Grupo Clínicas Mi.

Una vida ligada al deporte

La vida de Masfurroll estuvo también muy ligada al deporte, ya que fue nadador de alta competición y llegó a formar parte de la selección española. Posteriormente, fue directivo del FC Barcelona en varias etapas.

En el club azulgrana fue miembro de la Junta directiva en el período 1988-1992, vicepresidente del club entre 2000 y 2003 y vicepresidente de la Fundación FC Barcelona entre 2010 y 2015.

La entidad deportiva expresó mediante un mensaje en la red social X dirigido a sus familiares y amigos su pésame por la muerte de Masfurroll.

El público del Camp Nou guardó ayer un minuto de silencio como homenaje a su trayectoria y a su vinculación con el club antes de comenzar el partido de fútbol del Barça contra Osasuna.

Por otro lado, Masfurroll fue también miembro del Consejo Social de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) durante nueve años.

El empresario fue uno de los impulsores de la Fundación Catalana Síndrome de Down en sus inicios.