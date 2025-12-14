Vestits de Paper internacionales

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Amposta y Almenar se coronaron ayer como los grandes nombres del 61 Concurs de Vestits de Paper de Mollerussa, al monopolizar buena parte del podio en el que también estuvieron presentes Alguaire, Bilbao y Porto. La Associació Artesanal Vestits de Paper d’Almenar conquistó el primer premio de Fantasía con Deesa Nivaria y el tercero de Moda Actual con Magia trenzada, mientras que Amposta sumó cuatro galardones: el segundo premio de Moda Actual con Bloom (Mireia Panisello), el tercero de Fantasía con Bernat de Ventadon (Yolanda Moreno); y en Época, el segundo galardón con Reialesa de paper (Paquita Pagà) y el tercero con Annie Londonderry (Mireia Panisello).

El jurado otorgó la principal distinción de Moda Actual a Horizonte de Logroño, de Victóriya Baronene (Bilbao), un vestido de dos piezas trabajado a ganchillo con papel japonés burdeos que evoca las cúpulas y los viñedos de La Rioja. El Deesa Nivaria de Fantasía es una creación de ganchillo y punto decorada con copos de nieve, tiras que sugieren una aurora boreal y una capa que recuerda el resplandor del hielo. En Época, el triunfo fue para Samsara, de la Llar de Jubilats Joan Banyeres i Cateura (Alguaire): un vestido dorado bordado pieza a pieza con ganchillo y pedrería de papel, inspirado en una emperatriz de Oriente.

El resto del podio se completó con el segundo premio de Fantasía para Oyà, de Joana Bourbon (Porto), una presencia que reforzó la proyección internacional de esta edición del certamen. El concurso reunió a una cincuentena de participantes, procedentes de distintos puntos de Catalunya y del resto del Estado, además de Portugal. La gala, celebrada en el Teatre L’Amistat de Mollerussa, volvió a convertir el escenario en pasarela y laboratorio artesanal, con la periodista Ariadna Oltra al frente de la conducción del evento y una actuación a cargo del Mag Lluc.

De la pasarela al museo: un total de 13.000 euros en premios

El certamen repartió 13.000 euros en premios en metálico y los diseños galardonados pasarán a formar parte de la colección permanente del museo. La noche del papel dejó además momentos como la presentación de un conjunto masculino cedido por la firma invitada Batech, y reproducido íntegramente en papel por la modista de Alguaire Carme Solà. Este ejercicio de precisión tendió un puente entre la moda técnica contemporánea y el oficio paciente que sostiene esta tradición. Cabe recordar que la capital del Pla d’Urgell impulsa la candidatura de la Unesco El arte de coser vestidos de papel para su inclusión como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad junto con el ayuntamiento de Amposta y la Unión de Parroquias de Oporto.