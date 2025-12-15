Lleida se vuelca con ‘La Marató’

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las comarcas leridanas volvieron a volcarse ayer con La Marató con centenares de actividades por todo el territorio para financiar la detección precoz y promover la investigación contra el cáncer. Al cierre de esta edición la iniciativa, impulsada por 3Cat y que movilizó a más de 1.200 voluntarios, ya llevaba recaudados 5.907.792 euros y los donativos se podrán seguir haciendo los próximos días a través de la web de La Marató, enviando un Bizum al 33333, por transferencia bancaria o al teléfono 900 21 50 50.

En Lleida la jornada solidaria coincidió con uno de los eventos deportivos más emblemáticos de la ciudad y del atletismo en Ponent, la 44ª Pujada a la Seu Vella con centenares de participantes (más información en la página 31). Por otro lado, el edificio del Rectorado de la Universitat de Lleida se convirtió en el centro logístico de La Marató en la capital acogiendo la central de llamadas con decenas de voluntarios, entre ellos varias personalidades locales y políticos, recogiendo donativos para la causa. Paralelamente, durante toda la jornada de ayer entidades sociales, clubes deportivos, centros educativos y ‘casals’ organizaron jornadas de actividades con matinales, bingos solidarios, chocolatadas y espectáculos para todos los gustos y edades. Unas entidades que programaron más actividades tanto para los días previos como posteriores a La Marató.

Las actividades solidarias se extendieron por toda la geografía leridana. En Tárrega se celebró ua matinal solidaria en la plaza de les Nacions que mezcló deporte, gastronomía, bailes, juegos infantiles y una yincana. También hubo una matina lde actividades en Mollerussa en la que colaboraron una veintena de entidades para recaudar fondos, mientras que en Balaguer la música ha sido la protagonista con una maratón musical, teatro y actividades navideñas. Pero no solo en las capitales de comarca hubo actividades por La Marató. De hecho, muchos municipios leridanos se sumaron a esta iniciativa que lleva más de treinta años demostrando que la solidaridad no conoce límites, especialmente cuando está cerca la Navidad.