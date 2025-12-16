Asesinan a Rob y Michele Reiner y detienen a su hijo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Policía de Los Ángeles arrestó ayer al hijo mediano de Rob y Michele Reiner, y lo mantiene detenido con una fianza de 4 millones de dólares, según registros oficiales, después de que varios medios señalaran al hombre de 32 años como presunto sospechoso del asesinato del emblemático director y su esposa en su domicilio de Los Ángeles. Nick Reiner fue arrestado y fichado en la cárcel del condado de Los Ángeles, de acuerdo con registros penitenciarios en línea. La Policía no ha compartido detalles aún sobre la naturaleza de las muertes de Rob Reiner y la fotógrafa Michele Reiner, ni ha informado públicamente sobre arrestos relacionados con el homicidio, pero medios como People señalan al hijo mediano de la pareja como responsable del acuchillamiento de ambos.

La web TMZ reporta que la pareja habría sido degollada tras una posible discusión, aunque no especifica los motivos del desacuerdo. Una hija de los Reiner encontró los cuerpos y dijo a la Policía que un miembro de la familia sería el responsable de la muerte de sus padres, según el medio especializado en entretenimiento.El autor de clásicos como Cuando Harry encontró a Sally (1989) o La princesa prometida (1987) y su esposa fueron hallados muertos el domingo en su domicilio de Brentwood. Según el diario Los Ángeles Times, no había señales de que la entrada a la vivienda hubiera sido forzada.

Las muertes de Rob Reiner, de 78 años, y su esposa Michele, de 68, han causado conmoción entre personalidades del arte y la política, donde el director era ampliamente conocido. “Rob Reiner es una de las figuras más significativas en la historia del cine y la televisión. El impacto que dejó en la cultura estadounidense, sencillamente, no se puede exagerar”, afirmó Sean Astin, actor en El Señor de los Anillos y presidente del sindicato SAG-AFTRA. El actor y director Ben Stiller habló de “pérdida enorme” y remarcó que “hizo algunas de las películas más formativas para mi generación”. John Cusack dijo estar “conmocionado por la muerte de un gran hombre”, mientras que el actor Paul Walter Hauser dijo estar “llorando la pérdida de mi director favorito de todos los tiempos”.

Director de films de éxito como ‘Cuando Harry encontró a Sally’

Rob Reiner comenzó como actor en la influyente sitcom Todo en familia y poco después se convirtió en uno de los directores más importantes del cine comercial estadounidense con títulos como Algunos hombres buenos, Cuenta conmigo, Cuando Harry encontró a Sally y La princesa prometida, entre otros. A esa trayectoria profesional se sumó una vertiente pública marcada por el compromiso cívico, por lo que personalidades tanto de Hollywood como de la política destacan tanto su huella cinematográfica como su alcance social.