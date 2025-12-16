IA contra el cáncer de mama

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La consellera de Salud, Olga Pané, aseguró ayer, en une entrevista a Els Matins de TV3, que ve probable que la comisión interterritorial de Salud amplíe los cribados de cáncer de mama, que ahora beneficiaron a mujeres de los 50 a los 69 años, como ya se ha hecho con el del cáncer de colon, que se ha ampliado desde los 69 a los 75 años. En el de cáncer de mama, la consellera dijo que hay “bastante consenso de que se debería ampliar”, pero no están de acuerdo en qué franja, si por delante o por detrás, o ambas. Asimismo, señaló que hay que saber si el sistema tiene suficiente capacidad para responder porque faltan radiólogos. En este sentido, aseguró que se está estudiando que los radiólogos puedan ampliar los cribados con el apoyo de la inteligencia artificial que, añadió, “hará aumentar el número de casos que se diagnosticarán”. No obstante, destacó que “nunca hemos dicho que la IA sustituirá al personal clínico”. Actualmente, solo acuden el 60% de las mujeres que podrían participar en el cribado de cáncer de mama.

Por otra parte, Pané recomendó que la gente que tenga síntomas de gripe “se ponga la mascarilla en el transporte público o en cualquier entorno con mucha gente para evitar los contagios”. La consellera, que dijo que la gripe no es grave en la mayoría de los casos, que afectan sobre todo a jóvenes y niños, alertó de que no tiene previsto que la incidencia baje y que hay que vigilar que no llegue al colectivo vulnerable.

La consellera Pané reconoce que “no hay suficientes médicos”

� “No tenemos suficientes médicos”, dijo ayer la consellera de Salud, quien aseguró que ella directamente no puede reducir las guardias de 24 horas, una de las principales reivindicaciones de la huelga de médicos del sistema público y concertado para reclamar mejoras laborales. Señaló que “no tengo ni voz ni voto” en esta cuestión, que se dedice, dijo, en las mesas sindicales. Pané añadió que una de las razones de la falta de médicos es que los estudiantes catalanes sacan notas más bajas que en otras comunidades y también alertó del problema de acceso a la vivienda.