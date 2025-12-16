La Marató de 3Cat recauda más de 9,7 millones

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La 34 edición de La Marató de 3Cat ha recaudado al menos 9.741.627 euros para la prevención, la detección precoz y el impulso de la investigación sobre el cáncer. La cifra se incrementará hasta el próximo 31 de marzo, cuando se cerrarán definitivamente los donativos. Bajo el lama Detectem-ho, arreglem-ho, se contabilizaron más de 3.000 actividades en toda Catalunya, más de 400 en las comarcas leridanas, organizadas por entidades, centros educativos, asociaciones y voluntario. Los donativos se puede, seguir haciendo a través de la web de La Marató, al Bizum 33333, por transferencia bancaria y en el teléfono 900 21 50 50. En Torregrossa, el tradicional escala en-Hifi recaudó 3.850 euros para esta iniciativa solidaria.