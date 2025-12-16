Primera edición de la carrera solidaria ‘Cap infant sense joguina’ el domingo en Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El diputado de Salud y Deportes, Òscar Martínez, y el CEO de XTS Sport Events, Xavi Thai, presentaron ayer la primera edición de la carrera solidaria Cap infant sense joguina, que se celebrará el domingo día 21 a partir de las 10.00 horas en el Cente Cívic de Balàfia y que está dirigida a niños y niñas de entre 3 y 12 años. El acto también contó con la asistencia de la coordinadora de Creu Roja Joventut, Elisenda Mo, y una representación de Juguettos. La prueba, que prevé una inscripción de unos 200 participantes, tiene como objetivo concienciar a los más pequeños de que otros niños no disponen de los mismos recursos.

La iniciativa consiste en llegar un juego o un juguete de casa, ni bélico ni sexista, que esté en buen estado y donarlo a Creu Roja Joventut, que los repartirá. También se destinarán a la asociación Ovelles Negres Solidàries. La organización cuenta con el apoyo de Juguettos, que aporta 500 euros en juguetes; de Plusfresc, que ofrecerá avituallamiento saludable, y de Gestoria Cervera, que se hará cargo del seguro de la carrera. La inscripción, que es gratuita, está abierta desde el pasado 1 de diciembre y se puede tramitar en las web https://xtsportevents.com/ o en www.iter5.cat, en las que también se pueden hacer donativos.