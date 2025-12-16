‘Sí, quiero’ a partir de los 60 años: consulta los datos de matrimonios y divorcios en la provincia de Lleida

Tener más de 60 años hace tiempo que dejó de ser un impedimento para dar el 'sí quiero'. La última estadística del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) así lo refleja, con un mayor incremento entre los hombres. Así, el año pasado 122 leridanos a partir de los 60 contrajeron matrimonio, una cifra que se ha triplicado respecto a 2014. En el caso de las mujeres, se ha duplicado en la última década hasta alcanzar las 54 en 2024. Las cifras también señalan que los matrimonios en la tercera edad también están al alza. En 2024, 35 hombres residentes en las comarcas leridanas que tenían 70 años o más se casaron, casi el triple que hace diez años. En el caso de las mujeres, la cifra es mucho más baja, con 7, aunque también se ha disparado en la última década.

Según Idescat, la edad al casarse por primera vez es más elevada en el ámbito Metropolitano, seguida del Alt Pirineu i Aran (37,4 años para los novios y 35,1 años, las novias). En el otro extremo, las Terres de l’Ebre y Ponent son los ámbitos donde el primer matrimonio se contrae a edades más jóvenes (36,4 años ellos y 33,9 años ellas, en ambos casos).

En total, en 2024 se registraron 1.464 matrimonios en la demarcación de Lleida, lo que supone un incremento del 3,17% respecto a los 1.419 del año anterior. De estos, 1.421 fueron de parejas de diferente sexo y 43, del mismo (13 hombres y hombres y 30, mujer y mujer). Entretanto, los formados por ambos cónyuges de nacionalidad española son mayoritarios, con un 78,6% del total y los matrimonios mixtos (un miembro de la pareja con nacionalidad extranjera y el otro española) sumaron 271.

También se ha consolidado la preferencia de los novios de dar el paso en ceremonias civiles. Según los datos de Idescat, en 2024 cerca del 94,5% de los enlaces fueron exclusivamente civiles. Una tendencia que contrasta con la de hace 24 años, cuando las celebraciones religiosas representaron el 72% del total, con cifras del año 2000. Por comarcas, en el Pallars Jussà y el Alt Urgell es donde más aumentó el número de matrimonios, con un incremento 29,7% y el 26,4% respectivamente. En cambio, en el Solsonès cayeron un 24% y un 15,9% en Les Garrigues.

Bajan los divorcios

Entretanto, los tribunales leridanos registraron en el tercer trimestre de este año 159 demandas de disolución matrimonial, con un descenso del 7%. Concretamente, hubo 158 divorcios, de los que más del 72% fueron consensuados, y solo una separación. También hubo menos demandas de modificación de medidas hasta 49 y las de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, con 90, u aumentaron un 34%.

Dos de cada diez bodas, de personas divorciadas

El Consejo General del Poder Judicial publicó ayer las cifras de demandas por disolución matrimonial registradas en el tercer trimestre de 2025.