Un bosque de luz sin igual transforma un edificio histórico que fue un antiguo hospital

La magia de la Navidad eclosiona en Lleida en una forma espectacular. El histórico Pati del Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) se ha transformado en un fascinante bosque de luz, una instalación inmersiva que promete cautivar a todos sus visitantes. Esta propuesta, que combina la belleza natural con la sostenibilidad y el espíritu navideño, se ha convertido en uno de los puntos de interés más destacados de la temporada festiva en Cataluña.

Desde el 9 de diciembre de 2025, y hasta el 7 de enero de 2026, quienes se acerquen a este emblemático lugar podrán adentrarse en un escenario único. La arquitectura gótica del Pati, que en su día fue un hospital, ahora sirve de telón de fondo para un auténtico oasis de sensaciones. La iniciativa, denominada 'Un bosc de llum' (Un bosque de luz), ha logrado crear un ambiente cálido y acogedor, donde la historia y la modernidad se entrelazan bajo un manto de miles de destellos. Es una experiencia visual y emocional que invita a la reflexión y al disfrute en familia.

La instalación es una obra de arte efímera, compuesta por una cincuentena de árboles de Navidad naturales de diversas alturas, complementados por cinco elegantes bancos de hierro. Todo ello se integra en un paisaje orgánico cuidadosamente diseñado, con musgo, corteza, piñas y madera, que se fusiona armoniosamente con la piedra centenaria del recinto. El elemento central y más impactante es, sin duda, la luz: más de 100.000 microluces LED de bajo consumo se distribuyen entre los árboles y en guirnaldas verticales que descienden suavemente desde la estructura superior, creando un impresionante efecto de lluvia de estrellas. El resultado es un espacio lleno de una claridad cálida, ideal para pasear, capturar fotografías memorables y sumergirse plenamente en la esencia de la Navidad con todos los sentidos.

La concepción y desarrollo de esta innovadora propuesta han corrido a cargo de empresas locales de Lleida, Jaiak Tendencias & Diseño y Joan Conejo Decoración y Diseño de Eventos, lo que subraya el talento y la capacidad creativa de la región. La elección de materiales naturales y la tecnología LED de bajo consumo refuerzan el compromiso con la sostenibilidad, un valor cada vez más apreciado en las celebraciones navideñas modernas. La instalación no es solo un espectáculo visual, sino también un testimonio de cómo la tradición puede adaptarse a las nuevas sensibilidades ecológicas.

El 'Bosque de Luz' se ha diseñado para ser un punto de encuentro y disfrute para personas de todas las edades. Los visitantes pueden recorrer sus senderos iluminados, sentarse en los bancos para contemplar la belleza del entorno o simplemente dejarse llevar por la atmósfera mágica. Es una oportunidad perfecta para desconectar del bullicio diario y sumergirse en un cuento de hadas en pleno centro urbano. La interacción con el espacio es clave, invitando a la participación activa y a la creación de recuerdos inolvidables. Este tipo de iniciativas posiciona a Lleida como un destino cultural y turístico de primer orden durante las festividades de invierno en España.

Para que nadie se quede sin disfrutar de esta experiencia única, el Pati del Institut d'Estudis Ilerdencs ha establecido un amplio horario de apertura. De lunes a viernes, las puertas estarán abiertas de 9:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas. Los fines de semana, incluyendo sábados, domingos y el festivo 6 de enero de 2026, el horario será de 10:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas. Es importante tener en cuenta que la instalación permanecerá cerrada el 25 y 26 de diciembre de 2025, así como el 1 de enero de 2026, para permitir el descanso del personal y la celebración de las festividades más señaladas. Se recomienda consultar la página web oficial del IEI para confirmar cualquier posible cambio en los horarios o para obtener información adicional sobre la accesibilidad.

Además del impresionante bosque de luces, la Navidad de 2025 en el IEI se complementa con una rica programación de espectáculos culturales, todos ellos con acceso libre y que se llevarán a cabo en el Aula Magna a las 18:00 horas. Esta oferta cultural diversifica la experiencia y atrae a un público aún más amplio, consolidando al Institut como un referente cultural en Lleida. La combinación de arte lumínico y actuaciones en vivo crea un ambiente festivo y enriquecedor para toda la familia.

El Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputación de Lleida tiene su sede en el imponente edificio del antiguo hospital de Santa Maria, ubicado estratégicamente en el corazón comercial e histórico de la ciudad. Este edificio es uno de los mejores exponentes del gótico civil catalán, con orígenes que se remontan a los siglos XV y XVI. Su historia es tan rica como su arquitectura, habiendo sido concebido para unificar los siete hospitales privados existentes en la Lleida medieval. La construcción del Hospital General de Santa Maria comenzó en el año 1454, bajo el auspicio de los paers de la ciudad y de la Reina María, esposa de Alfons el Magnànim. A pesar de las numerosas paralizaciones en las obras, que no concluyeron hasta la primera mitad del siglo XVI, el volumen general del edificio se caracteriza por una notable homogeneidad constructiva que perdura hasta nuestros días.

De todo el edificio, destaca especialmente el patio central, de estructura cuadrada, proporciones equilibradas y dos niveles de altura. En este patio, sorprende desde el punto de vista arquitectónico la escalinata de piedra completamente cubierta y la galería de arcos que rodea interiormente el edificio, creando un juego de luces y sombras fascinante. En las fachadas, nobles y austeras, sobresalen los espaciosos ventanales rectangulares que iluminan los dos pisos superiores del edificio, aportando una sensación de amplitud y majestuosidad. La decoración se reservó principalmente para la fachada principal, presidida por una imagen gótica de la Virgen María, advocación del hospital, cuya imagen restaurada se encuentra actualmente en el Museo de Lleida. La planta y los alzados generales del edificio fueron el resultado del trabajo de artistas que también participaron en la obra de la Seu Vella, como Jordi Safont y Jaume Borrell, lo que subraya la importancia artística de la construcción.

La historia del hospital no estuvo exenta de vicisitudes. Como muchos otros edificios monumentales de Lleida, sufrió las consecuencias de la Guerra de Sucesión. Aunque fue creado como un hospital público y civil, Felipe V utilizó la mitad de su espacio para convertirlo en hospital militar, función que mantuvo hasta 1854, cuando recuperó su uso exclusivamente civil. Finalmente, en el año 1915, el edificio pasó a ser propiedad de la Diputación de Lleida, que lo destinó a fines puramente culturales. En 1942, se creó el IEI, y el edificio se convirtió en la sede de esta nueva institución cultural, consolidando su papel como epicentro de la vida cultural de la provincia. Esta transformación de un espacio de curación a un centro de conocimiento y arte es un testimonio de la resiliencia y adaptabilidad del patrimonio histórico.