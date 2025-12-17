Los docentes de Lleida vuelven a movilizarse para reclamar mejoras laborales

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Profesores y profesoras de Ponent y el Alt Pirineu han reactivado este miércoles las movilizaciones a una gran parte de los centros educativos de la demarcación con el objetivo de poner de relieve la necesidad de conseguir salarios dignos y un aumento de los recursos a las aulas. Esta nueva jornada de protestas da continuidad a la serie de acciones que el colectivo ha impulsado en las últimas semanas y se vincula directamente con las movilizaciones que ya tuvieron lugar hace una semana, así como con otras protestas como la manifestación del 15 de noviembre en Barcelona o la concentración ante la Delegación del Gobierno en Lleida.

Desde primera hora, trabajadores y trabajadoras de escuelas e institutos han hecho visible su descontento a las puertas de los centros, desplegando pancartas y leyendo manifiestos. El foco de las reivindicaciones se mantiene en la reducción de ratios de alumnos, la simplificación de las cargas administrativas, la mejora salarial y la dotación de más personal y recursos para garantizar la calidad educativa. Les protestas han sido especialmente notorias en la capital del Segrià, pero también se han extendido por todo Ponent y el Pirineu.

Amplia participación y acciones en varios centros

En concreto, una veintena de centros han secundado los paros y concentraciones. Entre ellos, la Escuela Juan XXIII, INS Ronda, Escuela Minerva, Escuela Santa Maria de Gardeny, Escuela Alba, Escola Tonucci e INS Manuel de Montsuar en la ciudad de Lleida. En el Segrià, han participado el INS Joan Solà de Torrefarrera, INS Canigó d'Almacelles y Escuela Francesc Feliu de Aitona. En la zona del Urgell-Segarra, se han sumado la Escuela Santa Creu d'Anglesola, Escuela Maria Mercè Marçal de Tàrrega, Escuela Ramon Estalella, Escuela Ramon Faus y Esteve e INS Guissona, así como la Escuela Ramon Perelló de Vilagrassa. En La Noguera, se ha movilizado el INS Almatà de Balaguer; en el Pirineo, el INS Pont de Suert y el INS Tremp; y en las Garrigues, el INS Josep Vallverdú de Les Borges Blanques.

Representantes sindicales como las de la CGT de Ponent y Pirineu han subrayado: "Que hoy se hayan vuelto a repetir acciones en los centros demuestra que la lucha continúa viva y que las trabajadoras no están dispuestas a dar un paso atrás". Han remarcado la importancia de "seguir movilizadas, reforzar la organización en los centros y prepararnos para las próximas movilizaciones y huelgas que vendrán. Sólo así conseguiremos que nuestras demandas sean escuchadas".

Docentes del INS Tremp se concentran delante del centro.INS Tremp

Docentes del INS Guissona se concentran delante del centro.INS Guissona