EDUCACIÓN
Los docentes de Lleida vuelven a movilizarse para reclamar mejoras laborales
Protestas en los centros educativos de Ponent y el Alt Pirineu, que exigen incrementos salariales y más recursos a las aulas
Profesores y profesoras de Ponent y el Alt Pirineu han reactivado este miércoles las movilizaciones a una gran parte de los centros educativos de la demarcación con el objetivo de poner de relieve la necesidad de conseguir salarios dignos y un aumento de los recursos a las aulas. Esta nueva jornada de protestas da continuidad a la serie de acciones que el colectivo ha impulsado en las últimas semanas y se vincula directamente con las movilizaciones que ya tuvieron lugar hace una semana, así como con otras protestas como la manifestación del 15 de noviembre en Barcelona o la concentración ante la Delegación del Gobierno en Lleida.
Desde primera hora, trabajadores y trabajadoras de escuelas e institutos han hecho visible su descontento a las puertas de los centros, desplegando pancartas y leyendo manifiestos. El foco de las reivindicaciones se mantiene en la reducción de ratios de alumnos, la simplificación de las cargas administrativas, la mejora salarial y la dotación de más personal y recursos para garantizar la calidad educativa. Les protestas han sido especialmente notorias en la capital del Segrià, pero también se han extendido por todo Ponent y el Pirineu.
Amplia participación y acciones en varios centros
En concreto, una veintena de centros han secundado los paros y concentraciones. Entre ellos, la Escuela Juan XXIII, INS Ronda, Escuela Minerva, Escuela Santa Maria de Gardeny, Escuela Alba, Escola Tonucci e INS Manuel de Montsuar en la ciudad de Lleida. En el Segrià, han participado el INS Joan Solà de Torrefarrera, INS Canigó d'Almacelles y Escuela Francesc Feliu de Aitona. En la zona del Urgell-Segarra, se han sumado la Escuela Santa Creu d'Anglesola, Escuela Maria Mercè Marçal de Tàrrega, Escuela Ramon Estalella, Escuela Ramon Faus y Esteve e INS Guissona, así como la Escuela Ramon Perelló de Vilagrassa. En La Noguera, se ha movilizado el INS Almatà de Balaguer; en el Pirineo, el INS Pont de Suert y el INS Tremp; y en las Garrigues, el INS Josep Vallverdú de Les Borges Blanques.
Representantes sindicales como las de la CGT de Ponent y Pirineu han subrayado: "Que hoy se hayan vuelto a repetir acciones en los centros demuestra que la lucha continúa viva y que las trabajadoras no están dispuestas a dar un paso atrás". Han remarcado la importancia de "seguir movilizadas, reforzar la organización en los centros y prepararnos para las próximas movilizaciones y huelgas que vendrán. Sólo así conseguiremos que nuestras demandas sean escuchadas".