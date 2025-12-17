Escolares cantan villancicos en directo en el patio del IEI

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un grupo de alumnos de las escuelas leridanas Camps Elisis y Sant Jaume participaron ayer en la iniciativa Temps de Nadales que acoge esta semana el patio del Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). Los estudiantes interpretaron diferentes villancicos en el singular escenario en el que se ha convertido el patio de la institución con la instalación navideña Un bosc de llum, que cuenta con una cincuentena de abetos iluminados. Esta actividad se está llevando a cabo durante las mañanas de esta semana y hoy es el turno de la escuela Santa Anna. Se trata de una propuesta abierta a cualquier formación vocal, independientemente de la edad, procedencia o nivel artístico, con la única condición de que el repertorio esté formado exclusivamente por villancicos. Los grupos interesados pueden reservar su plaza a través de fpiei@diputaciolleida.cat.