Roscones de Reyes: el precio sube un 6,8% en supermercados, según Facua

Los roscones de Reyes han experimentado un notable encarecimiento en las principales cadenas de supermercados españoles. Un reciente estudio de Facua, que ha analizado cuarenta y un variedades de este dulce navideño, revela un aumento medio del 6,8% en su precio durante el último año. Este incremento, que en algunos casos alcanza picos del 34%, se ha detectado en establecimientos como Mercadona, Hipercor, Alcampo, Eroski y Carrefour. La organización de consumidores también alerta sobre la composición de los rellenos, instando a los compradores a verificar los ingredientes para evitar confusiones entre la nata y preparados con grasas vegetales.

La advertencia de Facua se centra en la transparencia de la información al consumidor, especialmente en productos con precios aparentemente atractivos. La asociación subraya que algunos roscones, como el de 800 gramos de Mercadona que se comercializa por 9,30 euros, pueden contener un preparado a base de nata y grasas vegetales en lugar de nata pura, lo que podría inducir a error. El estudio, realizado en diciembre de 2025 y comparando con los precios de diciembre de 2024, revela que de los 41 roscones examinados, veintiocho han incrementado su coste, mientras que seis mantienen el mismo importe y solo siete han reducido su precio.

Diferencias por cadenas y cambios de formato

El análisis detallado por cadenas de distribución revela que Alcampo encabeza la lista de supermercados con mayores subidas en el precio de los roscones, con un incremento medio del 13,5%. Le siguen de cerca Mercadona, con un 9,7% de aumento, e Hipercor, que registra un 6,2%. En menor medida, Eroski y Carrefour también han visto encarecer sus roscones, con subidas del 4,5% y 3,4% respectivamente.

Además de las variaciones de precio, Facua ha identificado modificaciones en el formato o peso de algunos productos. Un ejemplo es el roscón de Reyes sin relleno, sin lactosa y sin gluten de Hacendado en Mercadona, que en 2024 se vendía en cajas de 370 gramos y ahora, en 2025, pesa diez gramos menos (360 gramos), a pesar de que su precio ha aumentado un 5,6%, pasando de 9,00 euros en 2024 a 9,50 euros en 2025.

En Carrefour, el roscón de Reyes mediano relleno de nata de su propia marca ha reducido su peso de 800 gramos en 2024 a 750 gramos en 2025. Curiosamente, su precio ha disminuido ligeramente, de 9,95 euros (en oferta en 2024) a 9,49 euros en 2025, lo que representa un abaratamiento del 4,6% a pesar de la reducción de cantidad. Por otro lado, el roscón de la marca Airos, disponible en Alcampo, ha aumentado su peso de 500 gramos en 2024 a 550 gramos en 2025, pero su precio ha experimentado un incremento significativo de cuatro euros, pasando de 10,99 euros en 2024 a 14,99 euros en 2025.

La importancia de los ingredientes

Más allá de las fluctuaciones en el coste o las variaciones en el tamaño, Facua enfatiza la importancia crucial de revisar la lista de ingredientes antes de adquirir cualquier roscón. La organización advierte que la denominación en el envase de algunos productos puede inducir a confusión al consumidor respecto a su verdadera composición, especialmente en lo que se refiere a los rellenos.