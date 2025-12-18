Reclaman medidas para dignificar el duelo perinatal

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La presidenta de la Federación Española de Duelo Perinatal y de la asociación Chisana de Lleida, Montse Robles, compareció ayer en la comisión de Igualdad del Senado para reclamar los derechos básicos de memoria, acompañamiento y protección social de las familias que afrontan una pérdida gestacional, perinatal o neonatal. “El duelo perinatal no puede continuar siendo invisible. Pedimos un marco legal y social que reconozca la dignidad de todas las familias, independientemente de la edad gestacional o de la comunidad autónoma donde vivan”, dijo Robles, que compareció junto a María González, presidenta de la asociación vasca Esku Hutsik, quien recordó que “el duelo debe ser reconocido como un derecho”.

Entre las propuestas se incluye el registro simbólico estatal voluntario para bebés nacidos sin vida, accesible digitalmente y sin efectos legales sucesorios ni fiscales, con valor emocional y social. También reclaman bajas médicas automáticas por duelo perinatal, proporcionales al trimestre de gestación, y reconocimiento del derecho al duelo también para el progenitor no gestante. Asimismo, piden un registro estadístico de pérdidas gestacionales antes de las 22 semanas, medidas fiscales y sociales como espacios gratuitos en los cementerios o reducción del IVA en servicios funerarios, así como el reconocimiento en la ley de familias.