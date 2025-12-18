Los sindicatos de educación anuncian una nueva huelga de docentes para el 11 de febrero

Los sindicatos en una atención a medios en que han anunciado huelga en los centros educativos el 11 de febrero en el marco de un ciclo de paros y movilizaciones.Nazaret Romero / ACN

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los principales sindicatos del sector educativo catalán, entre ellos USTEC, Professors de Secundària, CCOO, CGT y UGT, han convocado huelga a los centros educativos de Cataluña para el próximo 11 de febrero de 2026. Este paro se inscribe en un ciclo de movilizaciones que se iniciará con una primera protesta el 24 de enero, después de la reunión mantenida hoy con el Departamento de Educación.

Los sindicatos critican que la conselleria no les ha hecho ninguna propuesta concreta en el ámbito de la mejora salarial a través del complemento específico. Por otra parte, Educación les ha comunicado que, finalmente y al contrario de lo que había anunciado hace unos meses, este curso no convocará el concurso de traslados autonómico.

Los sindicatos llegaban a esta reunión después de haber negociado el calendario y los temas a tratar en cada una. En este sentido, la portavoz de USTEC, Iolanda Segura, ha insistido en que el encuentro de este jueves era para tratar el tema salarial y su reclamación de doblar el complemento específico autonómico, que defienden permitiría subir el sueldo a todo el colectivo docente. También reclamaban el compromiso de actualización de este complemento posteriormente para no perder poder adquisitivo. "El Departamento nos ha traído una propuesta inexistente, cero, ninguna propuesta sobre estas cuestiones primordiales," ha manifestado Segura.

Ha añadido que les han planteado cuestiones "menores" que no afectan a todos los docentes, como por ejemplo un complemento por colonias o cuestiones que aseguran que tienen que aplicar porque los obliga la ley, y que no ven voluntad negociadora. Por eso, y ante la "línea roja" que supone la consecución de mejoras salariales, los sindicatos han decidido ir a la huelga el 11 de febrero.

Alertan de que puede ser el inicio de un ciclo de paros

Hoy por hoy los sindicatos han plateado una movilización el sábado 24 de enero y la huelga del 11 de febrero, pero alertan de que esta puede ser la primera de un ciclo de paros. "Para nosotros no habrá traba si la administración sigue sin ofrecernos ninguna mejora salarial que nos saque de esta situación tan precaria", ha dicho la portavoz de USTEC.

Para el secretario general de Profesores de Secundària, Ignasi Fernández, la conselleria "se ha saltado todas las reglas del manual básico de negociación", ya que ha explicado que ellos iban con la petición de incrementar un 100% el complemento específico y los han ofrecido "cero". "Cuando una persona va a una negociación y te ofrece cero, quiere decir que no quiere negociar", ha insistido.

Desde CCOO, Ester Vila ha acusado a la conselleria de "no haber hecho los deberes" y ha lamentado que las negociaciones no avanzan. Ha añadido que tienen previstas otras reuniones, algunas antes de las movilizaciones, y ha confiado poder "presionar" el departamento y poder establecer una negociación real.

El delegado de CGT Ensneyament Isarn Pardes ha valorado que la conselleria les ha traído "migajas" al encuentro de este jueves y ha criticado que hablen de negociar pero siempre en abstracto".

Por último, la responsable de Educación pública de UGT, Lorena Martínez, ha alertado de que no aceptarán "dividir" al colectivo y ha instado a la conselleria a traer una propuesta sobre el incremento salarial general, prevista el 8 de enero.

No habrá concurso de traslado autonómico

Por otra parte, Educación les ha comunicado que no habrá concurso de traslado autonómico este curso. Fuentes del Departamento han explicado que en un contexto derivado de los últimos procesos de selección y estabilización, se quiere "priorizar" la estabilidad del colectivo docente y garantizar que las políticas de personal "permitan consolidar los proyectos educativos en los centros". Y es que desde la conselleria han explicado que en los últimos años, el sistema educativo catalán ha vivido un proceso de estabilización "excepcional", con un último concurso de traslado estatal que supuso la adjudicación de más de 16.000 destinos definitivos.

En paralelo, han explicado que se está desarrollando una plataforma informática de apoyo que dé garantías y permita gestionar "con solvencia un proceso de gran alcance e impacto". Añaden que muchas direcciones de los centros educativos les habían expresado "la necesidad de recuperar un curso de tranquilidad y estabilidad interna".

Por último, Educación dice que quiere cerrar la legislatura con porcentajes elevados de personal con destino definitivo y se ha comprometido a ofrecer en la convocatoria del próximo curso las plazas que tendrían que haber salido en el concurso autonómico de este curso. De cara al futuro, el Departamento "estudiará la posibilidad de alternar concurso autonómico con los concursos estatales", como había anunciado hace unos meses que haría este curso.