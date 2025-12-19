Continúa la búsqueda de una niña de madre leridana

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Les redes sociales siguen haciéndose eco de la búsqueda de Gina, una niña de 5 años que se vio por última vez el sábado. Su madre, Laia, de Lleida, la trajo con su padre, de origen argentino y del cual está separada, al punto donde habían pactado realizar los intercambios del régimen de visitas: delante de la comisaría de los Mossos d'Esquadra del Prat de Llobregat.

Sin embargo, cuando acudió a recogerla, ni el padre ni la niña aparecieron. Los Mossos investigan el caso como una posible sustracción parental. La madre explicó que llamó reiteradamente al padre, pero que el teléfono estaba apagado. Insistió durante toda la noche con llamadas, whatsapps e incluso correos electrónicos.

El Sr. Postu solicitó también ayuda para la búsqueda a través de sus redes sociales.