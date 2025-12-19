Cuenta atrás para la baliza V16 con muchas dudas: precio, fechas, ubicación...

Publicado por Sergi Caufapé Creado: Actualizado:

La forma de señalizar una avería o un accidente en carretera cambiará definitivamente en todo el territorio estatal a partir del 1 de enero. Desde esa fecha, los conductores deberán utilizar únicamente balizas V16 conectadas y homologadas por la Dirección General de Tráfico (DGT), que sustituirán a los tradicionales triángulos de emergencia, los cuales dejarán de ser válidos como sistema obligatorio.

Estas balizas son dispositivos luminosos que se colocan en el techo del vehículo sin necesidad de que el conductor baje del coche, reduciendo así el riesgo de atropellos, especialmente en vías rápidas. Además de emitir una señal visible a gran distancia, envían automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0, lo que alerta al resto de usuarios de la vía y mejorar la gestión del tráfico.

La DGT subraya que este sistema no permite vigilar al conductor. La baliza solo envía una señal anónima, que no está asociada a un nombre, DNI ni número de teléfono, y no requiere facilitar ningún dato personal.

Pero no todas las balizas del mercado cumplen la normativa. Para ser legales, deben ser V16 conectadas, haber superado ensayos técnicos en laboratorios acreditados y estar expresamente validadas por la DGT, figurando en su listado oficial de dispositivos homologados, disponible en la web del organismo (www.dgt.es/muevete-con-seguridad/tecnologia-e-innovacion-en-carretera/Dispositivos-de-presenalizacion-V16). Las balizas sin conectividad o que no aparezcan en este registro no serán válidas, aunque emitan luz.

En cuanto al precio, las balizas conectadas homologadas tienen un coste orientativo de entre 40 y 60 euros, en función del modelo y la marca. De hecho, algunas tiendas especializadas de Lleida se quedaron sin existencias en apenas dos días, aunque esperan nuevas reposiciones, lo que ha convertido estos dispositivos en uno de los regalos estrella de esta Navidad.

Hasta el día 31, los conductores pueden seguir utilizando tanto los triángulos como las balizas no conectadas, aunque la DGT recomienda anticiparse al cambio normativo y adquirir ya un dispositivo homologado. A partir de 2026, no disponer de una baliza V16 conectada y normativa en el coche podrá conllevar una multa de alrededor de 80 euros.

LAS DUDAS ¿Cuándo será obligatoria? Será obligatoria en España a partir del 1 de enero de 2026. Desde esa fecha, será el único dispositivo legal para señalizar una avería o accidente en la vía, sustituyendo definitivamente a los triángulos de emergencia.



¿Mi baliza está homologada? Esa homologación debe constar de forma visible en el propio dispositivo o en el envase, normalmente con un número de certificación emitido por un organismo autorizado (como IDIADA o LCOE).



¿Dónde hay que llevarla? Debe llevarse dentro del vehículo y siempre accesible desde el interior, preferiblemente en la guantera, en un compartimento de la puerta o en la consola central.



¿Cuál es su precio? Según la OCU y la DGT, los modelos que cumplen la normativa rara vez bajan de los 40 euros, ya que incorporan GPS y conectividad propia con la plataforma DGT 3.0.



¿Habrá que renovarla? La DGT exige que el dispositivo garantice conectividad y funcionamiento durante al menos 12 años desde su activación inicial. Algunos funcionan con pilas y otros incorporan batería.



Si no la llevo, ¿me multarán? Si no lleva en su coche la baliza conectada y homologada, se puede enfrentar a una multa por infracción leve de unos 80 €. Si lleva una baliza que no cumple la normativa, se considera como no llevar nada y también se sanciona con 80 €. En situaciones de avería o accidente, señalizar mal o no hacerlo correctamente puede elevar la sanción hasta 200 € por considerarse una falta más grave.

La OCU advierte sobre la venta online de modelos sin homologar

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alerta de que algunas balizas V16 que se venden por internet no están homologadas, pese a aparecer en el catálogo de plataformas como Amazon o AliExpress, e incluso en grandes supermercados. Una encuesta de la OCU revela que uno de cada cuatro conductores no sabe que estas balizas serán obligatorias a partir de 2026 y que tres de cada cuatro aún no las han adquirido. Además, entre quienes ya disponen del dispositivo, solo un 10% asegura haber pagado más de 40 euros, el precio mínimo que, según la OCU, tienen los modelos homologados, lo que implica que hasta el 90% podría contar con un producto que no cumple la normativa. Por ello, la organización recomienda desconfiar de las baratas y verificar siempre que cuenten con la homologación oficial antes de comprarlas.

“Lo único obligatorio es la baliza, allá usted si pone los triángulos”

Pere Navarro, director general de Tráfico, aseguró el miércoles en una entrevista televisiva que “durante un periodo de adaptación se va a informar más que a sancionar. No van a parar coches para multar específicamente ni para comprobar si llevan la V16”. El responsable de la DGT aclaró que “lo único obligatorio es la baliza V16, que a partir del 1 de enero será obligatorio tenerla y utilizarla”, y precisó que, a partir de ahí, cada conductor puede decidir si lleva también los triángulos de emergencia.

“Si quiere bajar y colocar los triángulos... esto está para sustituirlos porque es mucho más seguro. Es un avance inmenso desde el punto de vista de seguridad del conductor, pero que usted quiere ir a colocar los triángulos, pues usted mismo. No están prohibidos y no le van a sancionar”, añadió Navarro durante la entrevista en La Sexta.