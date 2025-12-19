La plaza Paeria suena a Navidad

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Orfeó Lleidatà cumplió ayer por la tarde de nuevo con una actuación que ya se convierte casi en una tradición en las fechas previas a la Navidad. Unos 150 cantaires de todas las edades regalaron a la gente que paseaba por la plaza Paeria de Lleida un concierto de villancicos y canciones populares de todo el mundo. Por este escenario central del Eix Comercial pasaron alumnos de la escuela musical (la Coral Vailets y la Coral Xiquets y el Cor Jove) y los adultos del Cor de l’Orfeó. Estaba programado un amplio repertorio, desde villancicos ‘locales’, como Nadal al teu costat, del leridano Antoni Tolmos, a temas tradicionales como Santa Nit y populares como Jingle Bells. Como final de concierto, estaba previsto un canto común de todos los participantes interpretando El noi de la mare.

Por otro lado, unas horas antes, la Paeria acogió la presentación de otra tradición navideña, la 55 edición del Pessebre Vivent de Els Mangraners, el 25 y 26 de diciembre (18.00 a 20.00 h) en un espacio natural de unos 2.000 metros cuadrados junto a la asociación Hangar del barrio.