Salut amplía 15 días más la mascarilla obligatoria en centros sanitarios y residencias a causa de la gripe

El departamento de Salut ha anunciado este sábado que la mascarilla será obligatoria 15 días más en centros sanitarios y residencias por la epidemia de la gripe.

La Generalitat aprobó la medida el pasado 10 de diciembre, y en un inicio se tenía que alargar hasta principios de Navidad. Sin embargo, el secretario de Salut Pública, Esteve Fernández, ha informado en Rac1 que "sí que lo alargaremos, dada la situación epidémica alta y unos índices de gripe que no habíamos visto en los últimos años".

Al mismo tiempo, afirma que las urgencias "están presionadas, pero no colapsadas" y ha destacado que esta semana los casos de gripe se han "estancado" y que la presión en los centros ha disminuido.

"Hace cuatro días que los casos de gripe van a la baja. Tenemos 382 casos por cada 100.000 habitantes. No sabemos si eso continuará así o hará un repunte, como ha pasado en otras ocasiones", ha reflexionado en voz alta Fernández. "Seguramente estamos fregando el pico de contagios. Esperábamos que viniera la semana que viene, pero quizás no. Ahora está la transición de casos de los jóvenes y niños a las personas de mediana edad y más mayores", ha insistido el secretario de Salud Pública.

110.000 vacunados más que el año pasado

"No podemos lanzar campanas al vuelo. Es difícil de predecir si vamos a menos o no", ha querido dejar claro Fernández, que recalca que este año la gripe no es más virulenta, sino que simplemente afecta a más gente. "Este año se han vacunado 110.000 personas más que el año pasado. En total, ya hay 1.300.000 vacunadas", ha cifrado el secretario de Salut Pública, que ha detallado que un 15% de los vacunados son sin cita previa y un 50% con cita previa. "Y también hay un 35% de casos que van al médico por otra casuística y se acaban vacunando por si acaso", ha matizado Fernández, que no recomienda intentar vacunarse de la gripe en una CAP ajeno.

"No hemos contemplado el hecho que la gente pueda irse a vacunar en una CAP que no es el suyo, pero también se puede llamar al 061 y pueden forzarlo en caso de que sea una situación compleja", ha concluido el secretario de Salut Pública.