Más de 200 llamadas al 112 por el episodio de lluvias de este fin de semana

Les fuertes lluvias de este sábado han provocado al menos 202 llamadas al teléfono de emergencias 112 y 80 avisos a los Bomberos de la Generalitat, según ha informado Protección Civil. La mayor parte de las incidencias se han concentrado en el área metropolitana de Barcelona, especialmente en el Barcelonès (43,6%) y en el Maresme (24,3%), con Badalona como ciudad más afectada.

Los Bomberos han hecho 21 actuaciones en Badalona, nueve en Santa Coloma de Gramenet, seis en Mollet del Vallès, cinco en Sant Fost de Campsentelles y cinco en Sabadell. Badalona también encabeza los registros de precipitación del Servicio Meteorológico de Cataluña, con 76,4 litros por metro cuadrado.

En Granollers, las lluvias han obligado a desalojar preventivamente un bloque de cinco plantas por peligro de hundimiento después de que el sobrepeso de agua en una terraza rompiera varias vigas. En total, se han evacuado 26 personas de ocho viviendas. En Vilassar de Mar, una furgoneta ha sido arrastrada por una riada, aunque el conductor ha podido salir ileso.

Protección Civil pide mantener la prudencia hasta que finalice el episodio, ya que se esperan precipitaciones intensas en el litoral y prelitoral durante la noche y madrugada. El domingo habrá una tregua, pero no se descarta un nuevo frente de lluvia en el nordeste del país hacia la noche.