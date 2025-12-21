El último sol de otoño pinta el rosetón de la Seu Vella

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

A las puertas del solsticio de invierno, el presbiterio de la Seu Vella de Lleida acogió ayer a primera hora de la tarde un fenómeno lumínico que solo se da una vez al año: la proyección solar perfecta del rosetón de Ponent sobre su ábside. Después de que el fotógrafo especializado en astronomía Ramon I. Canyelles comprobara durante un año cómo se movía el recorrido de la luz del Sol que entra por el rosetón, pudo constatar en diciembre de 2024 que su llegada al ábside se producía precisamente con el cambio de estación. Para mostrarlo al público, la asociación Amics de la Seu Vella organizó un acto que incluyó una conferencia sobre el fenómeno conducida por Canyelles. Pese a que la jornada amaneció gris y dominada por la niebla, poco antes de la cita, el cielo se despejó y permitió que el Sol ejecutara la proyección tal y como estaba previsto. La actividad reunió a más de medio centenar de asistentes.

Paralelamente, la rapsoda Anna-Maria Giménez recitó dos sonetos que compuso inspirándose en este singular fenómeno, tanto su descubrimiento como su presentación a la ciudadanía. De hecho, Giménez y Canyelles están confeccionado un libro que recopila una cincuentena de sonetos y fotografías inspiradas en la Seu Vella, y prevén que salga a la luz el próximo año.