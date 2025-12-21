Retorno al pasado

Publicado por Laia Pedrós REDACCIÓN Creado: Actualizado:

Sant Guim de la Plana ha estrenado una nueva edición del tradicional Pessebre Vivent dels Oficis Perduts, una de las representaciones navideñas más destacadas de Lleida, que este año llega a la 39 edición. El montaje transforma las calles y los interiores de las casas del núcleo antiguo en un recorrido por la vida cotidiana y los oficios tradicionales de la Segarra.

Más de 250 visitantes disfrutaron ayer de la primera función de la temporada, en la que se pueden ver 37 escenas dedicadas en su mayoría a oficios hoy desaparecidos, como el de alpargatero, herrero, ceramista o tejedor. Estas se combinan con otras de la vida diaria de antaño, como hacer la colada, la cocina en el hostal, desgranar maíz, sacar agua de la cisterna, hacer jabón o el mercado. Solo una escena es bíblica, el nacimiento de Jesús, ya que el pesebre se centra en la recuperación de los llamados oficios perdidos, motivo por el que se conoce como el Pessebre dels Oficis Perduts. Todas las escenas están representadas con gran detalle y cuentan con muchos elementos y herramientas de la época.

Como novedad, este año no hay animales vivos, una decisión marcada por las restricciones que hasta hace poco limitaban su presencia. El pesebre se podrá visitar hasta el 11 de enero, en un total de ocho jornadas más: hoy, los días 26, 27 y 28 de diciembre y los días 3, 4, 10 y 11 de enero, con dos pases diarios a las 18.30 y a las 19.00 horas. Jaume Oliva, presidente de la asociación cultural La Marinada (organizadora del pesebre), destacó que “es también un viaje al pasado a través de un museo vivo, donde las manos recuerdan antiguos oficios, el tiempo parece detenerse y la memoria de la comarca vuelve a caminar entre nosotros”. Oliva subrayó el carácter intergeneracional del proyecto, que reúne a vecinos de todas las edades y suma 250 figurantes en un municipio de apenas 80 habitantes.

En paralelo, se mantiene la opción del recorrido virtual con gafas de realidad virtual en el local social, pensado especialmente para personas con movilidad reducida. Esta experiencia permite seguir el itinerario completo sin necesidad de acceder a bodegas, casas y escaleras antiguas.

En otro orden de cosas, La Seu d’Urgell también inauguró ayer su Pessebre Vivent, iniciativa que llega a su segunda edición, de la mano del conseller de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler; el alcalde de la ciudad, Joan Barrera; el obispo de Urgell y copríncipe de Andorra, Josep-Lluís Serrano Pentinat, y el presidente de la Associació del Pessebre Vivent, Àlex Riba. La representación cuenta con más de un centenar de actores y actrices, y recorre el centro histórico de la capital del Alt Urgell, empezando por la biblioteca de Sant Agustí. El pesebre también se podrá visitar esta tarde a las 18.00, a las 18.45 y a las 19.30, así como los días 27 y 28 de diciembre a las mismas horas. Además, Espadaler aprovechó su estancia para visitar el ayuntamiento de La Seu y el centro Barnahus, y estaba previsto que se reuniera con el obispo Serrano y la comunidad musulmana del municipio.