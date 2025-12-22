La Papanoelada de Lleida recauda 350 juguetes

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La novena edición de la iniciativa solidaria Papanoelada movilizó ayer unas 460 motos y una decena de coches Mini, según informó la Guardia Urbana. Los conductores recorrieron Lleida disfrazados con el traje de Papá y Mamá Noel para recaudar juguetes para los menores de los CRAE de la capital y de Juneda, además del centro Acompanya’m de Sant Joan de Déu (que atiende a niños con problemas de salud mental), la Llar Mare Esperança, entre otras asociaciones y entidades. En total, recaudaron unos 350 juguetes. “Estamos muy contentos con la acogida que ha tenido esta edición, y más teniendo en cuenta que parecía que la meteorología no nos iba a acompañar”, explicaron Francis S. y Noel O., organizadores de la Papanoelada. El recorrido partió a primera hora de la mañana del parking de la Seu Vella, hasta llegar a los Camps Elisis.

“Es un momento muy bonito, nos reunimos todos los moteros de la ciudad y los alrededores para ayudar a hacer felices a los más pequeños”, asegura Maria, que ayer participó por cuarta vez en esta iniciativa benéfica.

Otra de las propuestas señaladas de ayer fue el espectáculo Christmas & Hits, que presenta cada año el Orfeó Lleidatà en el teatro de La Llotja. La propuesta llenó por completo la sala Ricard Viñes y ofreció un viaje musical intergeneracional, desde los años 50 del siglo pasado hasta la actualidad. La cita estuvo conducida por Ferran Aixalà y Jordi Huete, y contó con la dirección musical de Pol Pastor y la colaboración especial del Cor Jove de l’Orfeó.

También ayer, la compañía teatral leridana SAC Espectacles dinamizó una actividad sobre la tradición de la soca o el tió en la Granja Pifarré, en forma de gincama. El cuentacuentos Ramon Caballol condujo la experiencia, en la que participaron pequños y mayores. Finalmente, tras resolver el juego, los asistentes pudieron hacer cagar la soca.

Patrimonio en Navidad

Antes, el sábado, Arbeca recuperó al fin su tradicional Cant de la Sibil·la, tras 22 años desde la última vez que se puso en escena (en 2003), de la mano de la formación de música antigua La Follia Consort. Su representación tuvo lugar en la iglesia parroquial del municipio y se trata de una versión excepcional de este drama litúrgico, pues está escrito en latín y se conservó con la pauta musical que reproducía el canto original, que fecha del siglo XV.