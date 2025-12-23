El Cucalòcum de Lleida tendrá por primera vez un espacio para promover las donaciones

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Associació de Donants de Sang del Segrià y Fira de Lleida han firmado por primera vez un convenio de colaboración para incentivar las donaciones de sangre durante la campaña de Navidad, periodo en el que bajan las reservas.

Así, la Fira cederá un espacio al Banc de Sang dentro del recinto de Cucalòcum para que se organice el sábado y el domingo una actividad para promover las donaciones.

Por otra parte, la plaza Ricard Viñes acogió ayer una 'cagada del tió' solidaria en la que los participantes llevaban un kilo de arroz que se entregará al Banc dels Aliments de Lleida.