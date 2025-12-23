El Inuncat estrena cambios, con más municipios obligados o recomendados para tener el plan contra inundaciones

Publicado por redacción / ACN Creado: Actualizado:

Todos los municipios catalanes estarán obligados o recomendados a tener un plan de protección contra inundaciones, según el nuevo Plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluña (Inuncat). El subdirector de Programas de Protección Civil, Sergio Delgado, ha explicado que se ha revisado el riesgo de inundación en todas partes y se ha llegado a la conclusión de que ninguna zona queda exenta teniendo en cuenta la nueva situación generada por el cambio climático. Hasta ahora, había un 20% de municipios que no tenían ninguna obligación ni recomendación, es decir, 185. Ahora, 656 están obligados, antes eran 521, y 291 recomendados (241 antes). Ahora mismo, el 52% de los municipios tienen la planificación en vigor y los nuevos municipios obligados disponen de un año para tenerla.

La revisión se ha hecho para mejorar la respuesta del sistema de protección civil y emergencias, tanto en el ámbito catalán como municipal, ante el agravamiento del riesgo de inundaciones en Cataluña y en el marco del cambio climático y el incremento del riesgo de fenómenos meteorológicos extremos. Los cambios se aplicarán a partir de la aprobación del nuevo documento por parte del Govern.

Lo primero que se ha hecho es revisar el análisis del riesgo municipal de inundaciones. Para cada municipio se ha definido el nivel de riesgo de los diferentes tipos de inundaciones: zonas inundables por inundaciones fluviales, zonas susceptibles de inundación, inundaciones marítimas, inundaciones pluviales y rotura o avería grave de presa o balsa.

Así, se han establecido 4 niveles de riesgo: bajo (58 municipios), moderado (233), alto (362) y muy alto (294). A la hora de establecer el riesgo municipal, para cada municipio se determina un nivel equivalente al máximo de cualquiera de las tipologías de inundaciones que lo pueden afectar.

Una vez obtenido el resultado, se ha determinado que los que están en riesgo alto y muy alto estén obligados a tener el plan de protección, mientras que para el resto se ha determinado la recomendación.

Los municipios obligados se incrementan del 55% al 69% (de 521 a 656); y los recomendados pasan del 25% al 31% (de 241 a 291).

De entre los municipios que incrementan el riesgo, no se concentran en una zona concreta, aunque Delgado apunta que si hasta ahora este riesgo estaba más establecido en el litoral y en el prelitoral, ahora, y de acuerdo con la experiencia, se observa cómo el riesgo se incrementa también hacia el interior y el Pirineo y Prepirineo.

Comarca (Municipios) Estado: Obligados O Estado: Recomendados R Alt Urgell (19)

14 O | 5 R Mantienen: Montferrer y Castelbò , Oliana, Organyà, Ribera de Urgelet , la Seu de Urgell.

Pasan a obligado: Alàs i Cerc, Estamariu, Fígols i Alinyà, Peramola, el Pont de Bar, les Valls d'Aguilar , les Valls de Valira, la Vansa i Fórnols.

Nuevo obligado: Arsèguel. Mantienen: Bassella, Coll de Nargó.

Nuevo recomendado: Cabó, Cava, Josa i Tuixén. Alta Ribagorça (3)

3 O | 0 R Mantienen: El Pont de Suert , la Vall de Boí, Vilaller. - Pallars Jussà (14)

9 O | 5 R Mantienen: La Pobla de Segur , Senterada, Tremp, la Torre de Cabdella.

Pasan a obligado: Castell de Mur, Llimiana, Sarroca de Bellera, Talarn.

Nuevo obligado: Conca de Dalt. Nuevo recomendado: Abella de la Conca, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà, Salàs de Pallars, Sant Esteve de la Sarga. Pallars Sobirà (15)

14 O | 1 R Mantienen: Alins, Alt Àneu, Espot, Esterri d'Àneu , la Guingueta d'Àneu , Lladorre, Llavorsí, Rialp, Sort, Vall de Cardós.

Pasan a obligado: Baix Pallars, Esterri de Cardós, Soriguera, Tírvia. Nuevo recomendado: Farrera. Val d'Aran (9)

9 O | 0 R Mantienen: Arres, Bossòst, Es Bòrdes, Les, Naut Aran, Vielha e Mijaran, Vilamòs.

Pasan a obligado: Bausen, Canejan. - Solsonès (17)

9 O | 8 R Mantienen: Clariana de Cardener, Lladurs, Navès, Olius, Pinós, Riner, Solsona, Torà.

Nuevo obligado: Odèn. Mantienen: Biosca, Castellar de la Ribera, Pinell de Solsonès.

Pasan en acequia.: Guixers, la Coma i la Pedra, Sant Llorenç de Morunys.

Nueva acequia.: La Molsosa , Llobera. Garrigues (24)

6 O | 18 R Mantienen: El Soleràs , les Borges Blanques, l'Espluga Calba .

Pasan a obligado: Els Torms , l'Albagés. Mantienen: Arbeca, Castelldans, Granyena de les Garrigues, Juncosa, la Floresta.

Nueva acequia.: Bellaguarda, Bovera, Cervià de les Garrigues, el Vilosell, Fulleda, la Pobla de Cérvoles, l'Albi, Puiggròs, Tarrés, Vinaixa. Noguera (30)

24 O | 6 R Mantienen: Albesa, Algerri, Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, Balaguer, Camarasa, Castelló de Farfanya, Foradada, la Baronia de Rialb, Menàrguens, Montgai, Oliola, Os de Balaguer, Ponts, Preixens, Térmens, Vilanova de l'Aguda .

Pasan a obligado: Àger, Cubels , la Sentiu de Sió, Penelles, Tiurana, Torrelameu.

Nuevo obligado: Cabanabona. Mantienen: Bellcaire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Ivars de Noguera, Vilanova de Meià.

Pasan en acequia.: Vallfogona de Balaguer.

Nueva acequia.: Les Avellanes i Santa Linya . Plan|Plano de Urgell (16)

9 O | 7 R Mantienen: Barbens, Bellvís, Ivars d'Urgell.

Pasan a obligado: El Palau d'Anglesola, el Poal, Golmés, Linyola, Vila-sana.

Nuevo obligado: Castellnou de Seana. Mantienen: Bell-lloc d'Urgell, Torregrossa.

Nueva acequia.: Fondarella, Miralcamp, Mollerussa, Sidamon, Vilanova de Bellpuig. Segarra (19)

6 O | 13 R Mantienen: Cervera, Guissona, les Oluges, Sanaüja.

Pasan a obligado: Granyanella, Ribera d'Ondara . Mantienen: Granyena de Segarra, Massoteres, Montoliu de Segarra, Sant Ramon, Talavera.

Pasan en acequia.: Els Plans de Sió , Estaràs, Montornès de Segarra, Tarroja de Segarra, Torrefeta i Florejacs.

Nueva acequia.: Ivorra, Sant Guim de Freixenet, Sant Guim de la Plana. Segrià (38)

24 O | 14 R Mantienen: Aitona, Alcarràs, Corbins, la Granja d'Escarp , Lleida, Massalcoreig, Seròs, Soses, Torres de Segre, Vilanova de la Barca.

Pasan a obligado: Alcanó, Alcoletge, Almacelles, Almatret, Alpicat, la Portella, Puigverd de Lleida, Sudanell.

Nuevo obligado: Albatàrrec, Alfés, Aspa, Montoliu de Lleida, Rosselló, Sunyer. Mantienen: Alguaire, Almenar, Artesa de Lleida, els Alamús, Gimenells i el Pla de la Font, Llardecans, Maials, Sarroca de Lleida, Torre-serona.

Pasan en acequia.: Torrefarrera.

Nueva acequia.: Alfarràs, Benavent de Segrià, Torrebesses, Vilanova de Segrià. Urgell (20)

12 O | 8 R Mantienen: Agramunt, Anglesola, Bellpuig, Tàrrega, Tornabous, Verdú.

Pasan a obligado: Castellserà, Guimerà, Preixana, Puigverd d'Agramunt, Vilagrassa.

Nuevo obligado: La Fuliola . Mantienen: Belianes, Ciutadilla, Maldà, Nalec, Ossó de Sió.

Pasan en acequia.: Els Omells de na Gaia , Sant Martí de Riucorb, Vallbona de les Monges.

El 52% de los municipios ya tienen el plan



Actualmente, el 52% de los municipios catalanes tienen la planificación en vigor, es decir, tienen el plan aprobado y homologado en los últimos cuatro años. Entre el 48% de los que no tienen el plan, hay que lo tienen en trámite o pendiente del aval de Protección Civil y otros de lo que lo han revisado y homologado en los últimos cuatro años. Hay un 20%, pero que no lo han hecho nunca, apunta Delgado. De entre estos, los que más preocupan a Protección Civil son los municipios medios o grandes.

Ahora, los nuevos municipios que obligatoriamente tendrán que tener este plan, una vez el Govern apruebe el nuevo plan del Inuncat, dispondrán de un año para tener este instrumento y cumplir la normativa.

El Plan de Actuación Municipal (PAM) por inundaciones tiene que prever la estructura organizativa y la respuesta de los recursos del ayuntamiento, sean propios o disponibles a través de los mecanismos que se establezcan y que constituyan su catálogo de medios y recursos.

Más vigilancia, coordinación y recuperación

Por otra parte, con la revisión del plan también se ha actualizado todo lo que hace referencia a la operativa en caso de inundaciones. Según explica Delgado, se han "reforzado" elementos necesarios para abordar estas situaciones, también de acuerdo con "lecciones aprendidas" últimamente.

En líneas generales, se ha reforzado la garantía de que toda la información está "cohesionada" y que hay "una única línea de información". En segundo lugar, se ha reforzado la vigilancia, y, en tercero, la respuesta de recuperación cuando se producen inundaciones, teniendo en cuenta especialmente situaciones de simultaneidad. Además, se han puesto por escrito las directrices a la hora de tomar determinadas decisiones, como decretar un confinamiento o enviar un mensaje ES-Alert.