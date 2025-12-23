La lotería reparte 9,4 millones de euros en la Franja y otros 310.000 € en Lleida

Fraga 2000 reparte suerte navideña por primera vez. La administración número 2 de Fraga, Fraga 2000, vendió una serie de un quinto premio (agraciado con 60.000 euros el décimo). Era la primera vez que repartió suerte en el sorteo de Navidad. - AMADO FORROLLA

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA

La administración La Alegría de Monzón hizo ayer honor a su nombre repartiendo un total de 9.369.000 € al vender 156 series del número 94.273, un quinto premio del sorteo de Navidad. Por su parte, la Bruixa d’Or de Sort repartió 260.000 € de un cuarto y quinto premio; y en Fraga y Vielha cayeron 60.000 y 50.000 €, respectivamente.

Más de 9.700.000 millones de euros. Esta es la cifra que repartió en Lleida y la Franja el sorteo de Navidad celebrado ayer, aunque la mayor parte de la suerte se concentró en Monzón. La administración La Alegría, ubicada en la calle San José de Calasanz del municipio oscense, vendió un total de 156 series de uno quinto premio –es decir, 1.560 décimos a 6.000 euros cada uno–, con un total de 9.360.000 euros. El número agraciado fue el 94.273. “Sabemos que han ido a parar a una empresa de maquinaria agrícola de Castejón del Puente y al restaurante La Bruyxa de Laspaúles”, explicó a este diario una de las gestoras de la administración. Por otra parte, el tercer premio salpicó tímidamente el Pirineo leridano. En concreto, la administración número 1 de Vielha vendió un solo décimo del número 90.693, lo que supone 50.000 euros de premio. “Estamos esperando a ver si el comprador se da a conocer, abriremos todo el día para ver si aparece”, dijeron sus loteras responsables. Una de ellas, Íria, recordó que el año pasado “ya vendimos el cuarto premio del sorteo navideño”.

Un año más, la reputada Bruixa d’Or de Sort no defraudó y repartió una serie de un cuarto premio y otra de un quinto (es decir, una decena de décimos de cada uno), dejando un total de 260.000 euros. Los números agraciados fueron el 25.508 y el 23.112, respectivamente. Esta oficina de la capital del Sobirà tiene por norma no abrir al público el día 22 de diciembre.

Por último, la administración número 1 de Fraga, Fraga 2000, se estrenó en el sorteo de Navidad y vendió una serie a través de ventanilla de un quinto premio –diez décimos dotados con 6.000 euros cada uno–, con un total de 60.000 euros. “Estamos muy contentos, nos lo han notificado muy rápido esta mañana”, afirmó entusiasmada Andrea, su propietaria. El número agraciado fue el 60.649.