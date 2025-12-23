Primero “muy repartido” y el segundo cae en Madrid

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El alcalde de Villablino, Mario Ribas, celebraba ayer la lluvia de millones que el Gordo dejó en su municipio, especialmente porque estaba “muy, muy repartido”, aseguró. Muy emocionada se mostró también Esther, lotera desde hace 16 años en la administración madrileña de Ciudad Lineal que vendió 160 décimos agraciados con el primer premio por primera vez. Explicó que una asociación ha sido la más agraciada. “Vinieron justo pidiendo un dos”, explicó.

Mientras, el segundo premio (70.048) se vendió íntegramente (198 series) en la calle Barquillo 10 de Madrid a muchos vecinos del barrio y empresas, entre ellas la firma de moda Bimba y Lola, cuya sede en Vigo explotaba de alegría porque allí han llegado cerca de 97 millones. Para Raquel Méndez, una de las trabajadoras de la administración que ayer celebraba su cumpleaños, entregar 247 millones supone “salir por la puerta grande” antes de jubilarse.