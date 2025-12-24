Colas en las administraciones de lotería para cobrar los décimos de Navidad premiados

Las administraciones de las comarcas leridanas se llenaron ayer de afortunados en busca de cobrar sus premios, pedreas y terminaciones para recuperar la inversión en el Sorteo Extraordinario de Navidad celebrado el lunes. Los leridanos pueden llegar a recobrar entre 12 y 13 millones de euros aproximadamente, es decir, alrededor de un 20% de las ventas del sorteo, según el delegado en Lleida de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Colell. “Como no han caído premios especialmente grandes, la recuperación será menor que en otros años”, señala. En 2023, por ejemplo, fue de 19 millones.

A nivel estatal, el organismo ya pagó el mismo lunes 70.248.260 euros en premios a los ganadores que los reclamaron. Del total, 2.070.700 euros corresponden a los premios mayores (aquellos superiores a 2.000 euros que abonan las entidades financieras), y 68.177.560 euros correspondientes a premios menores (de importe inferior a 2.000 euros, que se abonan en los puntos de venta).

Paralelamente, hicieron cola ayer aquellos que siguen creyendo en la suerte, para invertir –o incluso reinvertir sus ganancias del lunes– en la lotería del Niño del 6 de enero. Loterías y Apuestas del Estado apunta que en la demarcación de Lleida ya se han vendido 9.700.000 euros, en forma de más de 484.710 décimos, lo que supone un gasto por habitante de 21,5 euros. De Catalunya, Lleida es el territorio que más está invirtiendo este año en El Niño, doblando el gasto del resto de demarcaciones. Además, en comparación con el año pasado, en las comarcas de Ponent la venta de este sorteo ha subido un 3,46 %.

Con todo, la última vez que Lleida fue agraciada con el primer premio de El Niño fue en 2020 (antes, en 1996 y 2016). Previamente, había ido a parar en Sort (en 1994 y 1996) y en Tremp (en 1998).

La protectora Lydia Argilés reparte 25.000 euros

“¡Para nosotros es un respiro!”, exclama Lydia Argilés, responsable de la protectora de animales leridana que lleva su nombre, después de que el número del que vendió participaciones, el 27.625, fuera agraciado con la pedrea y repartiera 25.000 €. “Hace años que jugamos a este mismo número”, explica y añade: “Si sus compradores rechazan cobrar el premio, los beneficios irán para el refugio, que nos vendría muy bien, pero eso ya depende de cada uno”.

Un pueblo de 23 habitantes gana 140 millones

Si bien salpicó muy poco Lleida, la Lotería repartió millones de euros en todo el Estado, sobre todo en León y Madrid. En Manzaneda de Cabrera (León), un pueblo de tan solo 23 vecinos que vivió un infierno durante los incendios que asolaron el norte de España en verano, vieron ‘llover’ 140 millones. Su Asociación de Campaneros, creada hace 4 años para conservar y potenciar una tradición ancestral del pueblo, había vendido 350 décimos del número 79.432, agraciados cada uno con los 400.000 € del Gordo, botín que ahora se repartirán entre familiares, amigos y visitantes.