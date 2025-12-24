‘Els Pastorets’ del TOAR, en la parroquia del Carme de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Agrupació Teatral TOAR de Lleida cumplió ayer de nuevo con lo que ya se ha convertido en una popular tradición navideña en la ciudad: llenar de público familiar la parroquia del Carme, en la rambla Ferran, con la puesta en escena de Els Pastorets. Como cada año, el veterano grupo teatral eligió una de las versiones más populares de este montaje, la de Lluís Millà, protagonizada por la pareja de pastores Borrego y Carquinyoli, ‘conductores’ con su punto cómico de esta obra centrada en el nacimiento del Niño Jesús y de cómo los malvados demonios tratan de impedirlo. En el montaje participaron una treintena de actores y actrices de todas las edades.

Siempre en su vocación solidaria, el grupo TOAR tenía previsto llevar este año sus Pastorets el lunes por la tarde al Centre Cívic del barrio del Secà de Sant Pere, mientras que el próximo sábado viajarán fuera de Lleida para ‘exportar’ también esta tradición teatral: a las 11.30 h. tiene previsto representar el montaje en la parroquia de Torres de Segre y por la tarde, a las 17.30 h, pondrán en escena la obra en la sala de baile municipal de Torre-serona.