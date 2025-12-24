Imágenes de un tiempo y de un país en los pesebres vivientes de Sant Guim y Ardèvol

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Durante la temporada navideña de 2025-2026, los pesebres vivientes se consolidan como una tradición arraigada en Cataluña, ofreciendo experiencias inmersivas. Dos propuestas destacadas son el de Sant Guim de la Plana, centrado en la recuperación de antiguos oficios, y el de Ardèvol, en el Solsonès, que combina escenas bíblicas con la recreación del siglo XVIII. Estas representaciones se podrán visitar desde el 26 de diciembre de 2025 hasta a principios de enero de 2026, con horarios vespertinos.

El Pesebre Viviente de Sant Guim de la Plana (Segarra) se distingue por su dedicación a los oficios artesanales ya olvidados. Esta edición, que se extenderá hasta el 11 de enero de 2026, presenta más de 34 escenas y cerca de 300 figuras, ambientadas en un marco medieval. Les representaciones tendrán lugar los días 26, 27 y 28 de diciembre de 2025, y los días 3, 4, 10 y 11 de enero de 2026, siempre a las 18:30 horas.

Por su parte, el Pesebre Viviente de Ardèvol (Solsonès) moviliza anualmente a cerca de 200 actores para una puesta en escena que viaja desde pasajes bíblicos hasta la vida del siglo XVIII. Esta propuesta cultural se podrá disfrutar los días 26, 27 y 28 de diciembre de 2025, y los días 3 y 4 de enero de 2026, con sesiones a las 18:30 y 19:30 horas.

Ambas iniciativas representan una oportunidad para la ciudadanía de sumergirse en recreaciones históricas y culturales de gran valor. Estos acontecimientos no sólo preservan tradiciones navideñas, sino que también dinamizan el turismo local y ponen de relieve el patrimonio inmaterial de las comarcas de la Segarra y el Solsonès, ofreciendo una perspectiva única sobre el pasado.