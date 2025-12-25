Contra la soledad no deseada en fiestas

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La Navidad suele asociarse a reuniones familiares, celebraciones y momentos de reencuentro. Sin embargo, para muchas personas mayores estas fechas ponen de relieve una realidad silenciosa: la soledad no deseada. Un grupo de estudiantes del grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), entre ellas la targarina Elisabeth Pujol, ha impulsado una campaña de sensibilización dentro del proyecto social Tots som nets d’algú. Bajo el título L’espera no és igual per a tothom, la iniciativa busca reflexionar sobre cómo viven las fiestas quienes las pasan en soledad y promover pequeños gestos que puedan marcar una diferencia real.

Según datos del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, el 11,6% de la población española sufre este tipo de soledad, y el 64% son personas mayores. Más de 2,7 millones de personas de más de 65 años viven solas en España, una cifra que adquiere un significado especial en estas fechas. Pujol explica que la idea surgió de una reflexión compartida entre las integrantes del grupo. “Todos pensamos en la ilusión con la que los niños esperan la Navidad, pero pocas veces en cómo la viven las personas mayores que están solas. Fue a partir de ahí que quisimos dar voz a esa otra espera de la Navidad”, señala.

La campaña se difunde a través de Instagram (@lasoledatquenoveiem), TikTok y YouTube, con un vídeo que contrapone la ilusión infantil ante las fiestas con la melancolía de quienes las afrontan en solitario. “Queríamos transmitir que no hacen falta grandes acciones: una llamada, una visita o una conversación pueden cambiarle el día a una persona, ya sea un amigo, un vecino o un familiar”, destaca. La estudiante explica que en la pieza audiovisual participaron varios de sus familiares de Tàrrega y Vilagrassa, algo que permitió conectar el proyecto con su entorno más cercano.

Más impacto a través de medios locales

La campaña forma parte de la asignatura Projectes Publicitaris y este grupo de cinco estudiantes ha querido ampliar su impacto contactando con medios locales. Con esta acción, las jóvenes pretenden fomentar una mirada más empática hacia las personas mayores y recordar que un pequeño gesto puede hacer que la Navidad sea un poco más cálida para todos.