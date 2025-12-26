Protección Civil pide evitar desplazamientos por carretera y activa el plan Allucat en la Vall d'Aran

Imagen de la reunión que se ha celebrado en el Centro de Coordinación Operativa (CECAT), para abordar el temporal.ACN

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Protección Civil ha pedido evitar desplazamientos por carretera y, ha indicado que en caso de hacer, se lleve sobre "un pequeño equipamiento de emergencia". Lo ha explicado Montse Font, líder del Servicio de gestión de emergencias que también ha alertado que la persistencia de precipitaciones puede causar un aumento de caudales, sobre todo a la zona de Girona en ríos como el Ter, el Fluvià o la Muga, y sus afluentes.

Con respecto al oleaje, ha aconsejado no acercarse litoral, también especialmente al del norte del país, donde las olas pueden alcanzar los 4,5 metros de media.

Además, se ha activado la alerta del plan Allucat, con especial atención en el Pirineo Central y la Vall d'Aran. El 112 ha recibido una cincuentena de llamadas por el temporal que puede alargarse 48 horas más.