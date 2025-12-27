Pastorets participativos en Cervera y Guissona

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

La tradición teatral de los Pastorets llenó ayer por la tarde los teatros de Cervera y Guissona. En la capital de la Segarra, el montaje regresó al Gran Teatre de la Passió tras representarse el año pasado en la iglesia de Sant Domènec por las obras en la sala. Fue una de las dos representaciones que ofrece Grepp Teatre del texto Rosa de Betlem de Ramon Turull, que se repetirá el sábado 3 de enero. En 2024, aprovechando el emplazamiento alternativo, se redujo la obra para hacerla más dinámica, un cambio que se ha mantenido en la vuelta al escenario habitual. “Hemos acortado el texto para hacerlo más próximo al público, pero sin perder la esencia”, subrayó una de las directoras, Mariona Dalmases. Otra de las novedades del espectáculo fue la recuperación de las ‘garrofes’, versos cantados de espíritu crítico con la vida social y política de la ciudad, en la media parte. En Guissona, los Pastorets celebraban ayer el décimo aniversario de su recuperación, aunque la tradición en el municipio se remonta a finales del siglo XIX. La función de ayer en el Ateneu contó con la participación de una pequeña orquesta de músicos locales y un coro que interpretaron toda la música en vivo.