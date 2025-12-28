Aceptan recortar el premio de ‘El Gordo’ para que todos puedan cobrar

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los agraciados con el Gordo del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional en Villamanín (León) han alcanzado un acuerdo para intentar que todos los vecinos con participaciones puedan cobrar el premio. La propuesta surge tras comprobarse que la comisión de fiestas distribuyó por error 50 participaciones de las 450 vendidas sin disponer de los 10 décimos correspondientes, lo que generó un agujero de unos 4 millones de euros. En una reunión a la que acudieron un centenar de afectados, se planteó detraer un 10% del premio de cada participación, valorada en 80.000 euros, para que todas las papeletas resulten finalmente premiadas. La comisión, integrada por once jóvenes, se ha comprometido a poner encima de la mesa el décimo que jugaban ellos mismos y sus premios personales.