Las fiestas colectivas por Nochevieja se imponen a las cenas en los restaurantes

La proliferación de grandes fiestas colectivas por Nochevieja, sumada al aumento de las propuestas de viajes o los planes más “caseros”, han hecho que cada vez menos restaurantes ofrezcan menús especiales para la última noche del año. La caída de la demanda y la baja rentabilidad que generan estos eventos son las claves de este descenso.

Nochevieja era uno de esos eventos que la hostelería y la restauración tenían marcado en rojo por ser uno de los acontecimientos del año, pero en los últimos tiempos y debido a la proliferación de macrofiestas, quedadas caseras y ofertas para irse de viaje, cada vez menos restaurantes ofrecen menús o eventos especiales para ese día por la falta de demanda. Prueba de ello es que según la Federación de Hostelería de Lleida solo cinco restaurantes hacen cenas especiales por Nochevieja: En Lleida ciudad lo ofrecen La Masia, por 125 euros; Can Prada, por 98 euros y 46,50 si es para llevar; y De la Rosa, que solo ofrece la opción para llevar por 30 euros; en Rosselló el restaurante Ambrosia tiene menú de Fin de Año por 90 euros; mientras que en Golmés, el restaurante Resquitx ofrece un menú para llevar por 60 euros.

“Seguro que habrá más restaurantes que ofrecen menús especiales por su cuenta, pero desde hace tiempo que ya se notó un descenso espectacular en ofrecer menús de Nochevieja en el sector y estos últimos años se ha confirmado esta tendencia a la baja”, admite el secretario general de la Federación de Hostelería, Ramon Solsona. Un hecho que se debe en parte a “la proliferación de macroeventos o que mucha gente opta por alquilar casas rurales o hacer la fiesta en casa y, además, para los hosteleros que mantienen esta tradición, o lo tienes todo lleno o no te sale a cuenta”. Un hecho al que también hay que sumar las dificultades para encontrar camareros disponibles en esas fechas. “Si durante el año ya cuesta encontrar personal, en Navidad o Fin de Año lo es todavía más”. “Al fin y al cabo, la gente lo quiere todo centralizado y cenar, comerse las uvas y salir de fiesta en un mismo sitio”, añade Solsona.

En el lado contrario están las macrofiestas que ofrecen desde empresas especializadas del ocio nocturno hasta los propios ayuntamientos en los locales sociales o pabellones de sus respectivos municipios. En Lleida ciudad está, por un lado, la fiesta que el grupo Bonöbo celebra en la Llotja y, por otro lado, el que ofrece la Fonda Nastasi. El primero puso las entradas a la venta hace unas semanas por 59 euros y, tras agotar las dos primeras ediciones, las últimas ya están en los 79 euros “y muy probablemente lleguemos a una cuarta edición de 89 euros”, dijo uno de los responsables de Bonöbo, Xavi Bosch. “Nuestro rango de edad va de los 24 hasta los 65 años, tendremos varias salas temáticas y ya tenemos completas las reservas para la cena, a la que asistirán unas 200 personas”, señaló Bosch, que añadió que, si bien para la restauración Nochevieja ha perdido fuelle, “para el ocio nocturno sigue siendo una de las fechas clave, como también lo son la noche de Halloween o Sant Joan”. Por otro lado, en la Fonda del Nastasi ofrecen dos tipos de entrada: la primera que incluye una cena buffet a las 21.30 horas y fiesta para mayores de 27 años por 99 euros y un menú ‘ressopó’ a las 00.30 y fiesta por 79 euros, ambas opciones con bebida incluida.

Más allá de la capital, hay actividades programadas en casi cada municipio de la provincia. En Tàrrega, la Associació Agrat y el ayuntamiento celebrarán una fiesta en el Espai MerCAT, mientras que en Agramunt celebrarán una noche de dj’s en su pabellón municipal cuya entrada será gratuita. Por otro lado, en Cervera la Paeria organiza las campanadas en la plaza Major como una fiesta para darle la bienvenida al 2026 en el pabellón municipal. En Balaguer también habrá una fiesta organizada por el consistorio en el pabellón Molí de l’Esquerrà, y en Vielha la plaza dera Glèsia acogerá la Hèsta de Cap d’An. En la capital del Pallars Jussà, el ayuntamiento de Tremp celebra en el pabellón del Casal una fiesta con un grupo de versiones por 12 euros.

Además de las fiestas que organizan los ayuntamientos, el ocio nocturno de toda la provincia prepara eventos especiales para empezar el año de la mejor forma. Un ejemplo es la discoteca Big Ben de Golmés, que abrirá cuatro salas y cuyas entradas se venden a partir de 49,50 euros. Y es que ya sea en macrofiestas, pabellones, de viaje o en la intimidad, todo el mundo quiere empezar el año divirtiéndose.