SEGRE
INVESTIGACIÓN

Siete parejas denuncian al dueño de una agencia de viajes de Lleida por estafarles 21.000 euros

El espacio del Banc de Sang en el Cucalòcum recibe a 200 personas

La Associació de Donants, presente en el Cucalòcum. - FIRA DE LLEIDA

La Associació de Donants, presente en el Cucalòcum. - FIRA DE LLEIDA

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

Más de 200 personas pasaron el fin de semana por el espacio que la Associació de Donants de Sang del Segrià, gracias al convenio firmado con la Fira de Lleida, instaló en el Parc de la Infància i la Joventut de Lleida, Cucalòcum. Una alta participación que ha llevado a la entidad a proponer para el año que viene la instalación de un bus de donación en el parque. Una docena de voluntarios participaron en la iniciativa para promover la donación de sangre durante las fiestas navideñas.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking