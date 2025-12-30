El espacio del Banc de Sang en el Cucalòcum recibe a 200 personas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Más de 200 personas pasaron el fin de semana por el espacio que la Associació de Donants de Sang del Segrià, gracias al convenio firmado con la Fira de Lleida, instaló en el Parc de la Infància i la Joventut de Lleida, Cucalòcum. Una alta participación que ha llevado a la entidad a proponer para el año que viene la instalación de un bus de donación en el parque. Una docena de voluntarios participaron en la iniciativa para promover la donación de sangre durante las fiestas navideñas.