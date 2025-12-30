Magia e ilusión en Torrefarrera

Los emisarios de los Reyes Magos llegaron ayer a Torrefarrera en una cabalgata e hicieron las delicias de los más pequeños al recoger las cartas con sus deseos de regalos. - PAU PASCUAL PRAT

Los tres emisarios de los Reyes Magos protagonizaron ayer una espectacular cabalgata en Torrefarrera para recoger las cartas de niños y niñas con sus deseos dirigidas a sus Majestades de Oriente. La iniciativa está organizada por el Grup ICG, a través de su Fundació, y el ayuntamiento, con la colaboración de firmas del parque empresarial: Store by La Perfumeria, Natural Òptics y Naturdis Gourmet, así como Hiopos y CashDro. A partir de las seis de la tarde, las siete carrozas iniciaron su recorrido por las calles del municipio acompañados de música, gigantes, hadas y otros personajes mágicos.

Una vez finalizada la rúa, los tres emisarios se instalaron en una carpa climatizada en el exterior de las instalaciones de ICG Software para recibir, acompañados por los pajes, a los más pequeños, que les entregaron las misivas que han escrito dirigidas a los Reyes Magos de Oriente. Los niños y niñas recibieron una invitación para poder asistir al Parc de Nadal, que se celebrará desde mañana al 4 de enero. También hubo actuaciones de varios grupos como la Coral de Torrefarrera, La Dansa Estudi, La Baldufa con su zeppelin, la Xaranga HoPeta, el grupo Twirlings, los batucaires del grupo Re-volta, los gigantes y grallers de Torrefarrera, así como otras agrupaciones locales. Asimismo, estaba previsto el espectáculo teatral Abrassa el Nadal y una chocolatada para 3.000 personas a cargo de la Associació Amics de la Cuina de Torrefarrera. Para preparar esta merienda se utilizaron más de 150 kilos de cacao y 400 litros de leche, acompañados de coca.

Desde la organización destacaron que el cartel de este año incorpora el dibujo ganador del concurso en el que han participado 40 alumnos de escuelas del Segrià. El premio fue para Maria Yuguero Riu, del colegio Mater Salvatoris de Lleida. En la cabalgata del año pasado, participaron cerca de 800 niños.