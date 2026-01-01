Calendario laboral de 2026: estos son los mejores días para hacer puente

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicado recientemente la actualización definitiva del calendario laboral para el 2026. Este documento establece oficialmente los nueve días festivos que serán comunes en todo el territorio español. Por su parte, el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat ya aprobó hace unos meses los doce días que serán festivos en Catalunya. Este calendario definitivo permitirá a la ciudadanía empezar a organizar sus periodos de descanso y vacaciones con antelación suficiente.

Hay que recordar que, además de los festivos estatales y autonómicos, cada municipio catalán tiene la posibilidad de añadir dos festividades locales más, que se tendrán que comunicar oficialmente durante los próximos meses. Este hecho hace que el total de días no laborables pueda llegar a catorce, dependiendo de la localidad donde se resida o se trabaje. En Lleida ciudad, por ejemplo, estos días serán Sant Anastasi (11 de mayo) y Sant Miquel (29 de septiembre).

Distribución estratégica: ¿qué días no trabajaremos?

Entre los nueve festivos estatales aprobados para el 2026 encontramos fechas tradicionales como el 1 de enero (jueves), que abre el año con un posible puente si se coge el día 2 como vacaciones. También el 6 de enero (martes), celebración de los Reyes Magos, genera otra oportunidad para crear un puente de cuatro días si se aprovecha el lunes 5. La Semana Santa tendrá su día central el 3 de abril (Viernes Santo), mientras que el 1 de mayo (Día del Trabajador) caerá en viernes, generando un fin de semana largo sin necesidad de pedir días adicionales.

Otras festividades nacionales incluyen el 15 de agosto (Asunción de la Virgen) que caerá en sábado, hecho que no beneficiará a quien trabaja de lunes a viernes. En cambio, el 12 de octubre (Día de la Hispanidad) será el lunes, favoreciendo un fin de semana de tres días. El 8 de diciembre (Immaculada Concepció) será el martes, ofreciendo otra posibilidad de puente si se coge el lunes 7. El año se cerrará con el 25 de diciembre (Navidad) en viernes.

Los festivos en Catalunya

Catalunya incorpora cuatro días festivos propios a este calendario estatal. El primero será el 6 de abril (Lunes de Pasqua Florida), completando así las vacaciones de Semana Santa. Uno de los más emblemáticos, el 24 de junio (Sant Joan), se caerá en miércoles, dividiendo la semana laboral y ofreciendo una posible oportunidad por hacer un puente si se piden los días adyacentes. El 11 de septiembre (Festividad Nacional de Catalunya) será el viernes, alargando el fin de semana, y finalmente el 26 de diciembre (Sant Esteve), una de las fiestas más arraigadas a la tradición catalana, caerá en sábado.

La Vall d'Aran, fiel a su singularidad cultural e histórica, sustituirá la fiesta de Sant Esteve para el 17 de junio (miércoles), cuando se celebra la Fiesta de Arán, conmemorando la restauración del Conselh Generau después de siglos de abolición.

Estrategias para maximizar el descanso: puentes y fines de semana largos

El calendario del 2026 ofrece varias oportunidades para disfrutar de periodos de descanso prolongados. Concretamente, cuatro de los festivos oficiales caerán en el lunes o viernes, creando automáticamente fines de semana de tres días. Estas fechas son el 1 de mayo (viernes), el 11 de septiembre (viernes), el 12 de octubre (lunes) y el 25 de diciembre (viernes).

Los trabajadores que quieran maximizar sus días de descanso pueden aprovechar estratégicamente los festivos que caen en el martes o jueves para crear puentes. El primer gran puente del año se presentará entre el 1 y el 6 de enero, cuando podamos enlazar seis días consecutivos de descanso cogiendo sólo dos días de vacaciones (viernes 2 y lunes 5). Una situación similar se dará con el 8 de diciembre (martes), cuando pidiendo el lunes 7 se pueda disfrutar de cuatro días seguidos.

Un caso especial será el de Sant Joan, que caerá en miércoles, partiendo la semana laboral. Los trabajadores más estrategas podrán solicitar los días 22, 23, 25 y 26 de junio para conseguir nueve días consecutivos de descanso, incluyendo los dos fines de semana adyacentes. Esta distribución, aunque requiere el uso de cuatro días de vacaciones, puede ser especialmente atractiva para quien quiera hacer una escapada más larga.

Los festivos que caen en sábado, como el 15 de agosto (Asunción) y el 26 de diciembre (Sant Esteve), no supondrán un día adicional de descanso para quien trabaje de lunes a viernes. No obstante, las personas que trabajan habitualmente en fin de semana sí que se beneficiarán de estas jornadas festivas.

Con este calendario en la mano, los catalanes ya pueden empezar a planificar sus periodos de descanso para el 2026, aprovechando estratégicamente tanto los doce festivos oficiales como las dos fiestas locales adicionales que cada ayuntamiento designará en los próximos meses. La combinación de estas fechas con días de vacaciones permitirá maximizar los periodos de descanso, especialmente en los meses de enero, abril, junio y diciembre, que presentan, las mejores oportunidades para crear puentes y periodos largos de ocio.

