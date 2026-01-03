Especialistas avisan que los juguetes con luz láser pueden quemar la retina sin dolor

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los juguetes con luz láser pueden quemar y afectar de forma muy grave a la retina sin que los niños sientan dolor, según ha afirmado el especialista en visión, Ainhoa de Federico. De esta forma, ha advertido del peligro de punteros y espadas láser, al mismo tiempo de pistolas de juguete con mirilla láser.

De Federico apunta que "mientras que nuestros ojos rechazan naturalmente un láser rojo o verde, no son tan sensibles en los azules y violetas, por lo que no se defienden a tiempo". De esta forma, afirma que "cualquier color de láser es igual de peligroso" y se tiene que vigilar en los regalos para los niños.

La especialista, que también es la directora del Diplomado de Coach Visual y autora del método 'Volver a ver claro', ha avisado sobre los peligros de ballestas, dardos y pistolas de balines, como su impacto en la superficie ocular puede ocasionar problemas graves de visión. También recomienda verificar que los juguetes tengan la autorización de la normativa europea y que los niños utilicen gafas protectoras durante su uso.

Por otra parte, ha declarado el peligro de los fuegos artificiales y ha pedido que sólo los manipulen a los adultos, siguiendo medidas de seguridad estrictas, y se mantengan fuera del alcance de los niños. "Año tras año, las Urgencias hospitalarias atienden casos de traumatismos y quemaduras en la córnea, desprendimiento de retina e incluso estallido de globo ocular a causa de accidentes con fuegos artificiales", ha apuntado.

Finalmente, ha llamado a revisar juguetes giratorios, como muñecas, helicópteros y spinners para asegurarse de que cumplen normativas de seguridad, caso en que no tendrían que suponer un peligro, así como todos los juguetes en general para identificar aristas peligrosas y, si procede, cubrirlas como protección. Sobre todo, de Federico ha recomendado a padres y cuidadores que supervisen el juego de los pequeños.

Como identificar los juguetes seguros

Ainhoa de Federico ha ofrecido tres pautas esenciales a seguir antes de comprar cualquier juguete para comprobar la seguridad. Estas incluyen comprobar el sello CE, que garantiza estándares mínimos de seguridad, verificar que sea adecuado para la edad del niño según las recomendaciones del fabricante, y seguir rigurosamente las instrucciones de ensamblaje y uso.

"Cada edad necesita estímulos visuales diferentes y tiene riesgos diferentes al manipular objetos. Un juguete seguro para un niño de 10 años puede ser peligroso para uno de cinco", ha explicado.

Los traumatismos oculares infantiles pueden derivar en problemas crónicos como cataratas o glaucoma años después del accidente. "Incluso con los párpados cerrados podemos hacernos daños irreversibles o que causen ceguera total. Les párpados son rápidos, pero no infalibles", ha advertido.

Ante estos riesgos, ha destacado que no hace falta limitar ni prohibir el juego, sino supervisarlo y asegurarse que las condiciones sean correctas. Ante cualquier accidente, ha resaltado que es esencial acudir inmediatamente a Urgencias oftalmológicas, así como mantener revisiones periódicas posteriores con el oftalmólogo, complementadas con ejercitación y estimulación visual mediante un coach visual.