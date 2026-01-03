Espectacular 'salvada' de un helicóptero del SEM después de chocar con unos cables

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Un helicóptero medicalizado del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) sufrió un incidente que rozó la catástrofe el pasado viernes cuando se dirigía a la Ribera d'Ebre. La aeronave, que iba a atender a un ciclista atropellado, impactó contra un cableado eléctrico, evitando por poco una colisión fatal.

El SEM, a través de una publicación en X, confirmó que no se registraron daños personales y destacó la "profesionalidad y la habilidad de la tripulación" para conseguir un aterrizaje seguro, garantizando así la asistencia al paciente que esperaba. Esta rápida actuación fue clave para evitar consecuencias más graves.

El suceso, que tuvo lugar en la comarca de la Ribera d'Ebre, fue capturado en vídeo por varios testimonios. Las imágenes, ampliamente difundidas en plataformas como Instagram, muestran el momento exacto en que el helicóptero impacta con los cables eléctricos, generando una situación de riesgo extremo. A pesar de la gravedad del impacto, la destreza del piloto fue crucial para mantener el control de la aeronave, consiguiendo equilibrarla y evitar un desenlace potencialmente trágico para la tripulación.

El helicóptero del SEM se dirigía a una intervención urgente. Su misión era atender a un ciclista que había sido atropellado en la carretera C-12, concretamente a la altura del municipio de Garcia.