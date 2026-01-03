Los Pastorets critican que la Paeria de Lleida los ha dejado fuera de la Cabalgata de Reyes

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El grupo de los Pastorets de Lleida ha expresado su "profunda indignación" por su "exclusión" de la Cabalgata de Reyes. En un comunicado, defienden que han participado ininterrumpidamente desde 2008 en el desfile y que se les ha comunicado su exclusión sólo dos días antes del acontecimiento. Según el grupo, ante su queja la Paeria alegó un correo electrónico que desde los 'pastorets' aseguran que nunca recibieron, hecho que ha aumentado su malestar. En el momento de la notificación, ya tenían músicos contratados y 500 globos preparados. A pesar de ofrecerse a participar de manera totalmente gratuita, la respuesta del ayuntamiento fue negativa.

El ayuntamiento, por su parte, defiende la medida como parte de una política de rotación de espectáculos para garantizar la renovación y el dinamismo de la comitiva real. Así, fuentes de la Paeria han asegurado a SEGRE que la decisión de no incluir ciertos grupos en la Cabalgata de Reyes de 2026 se comunicó a las entidades afectadas en octubre. Esta notificación se realizó mediante correo electrónico, donde se explicaban los motivos de esta política. La principal razón esgrimida es la necesidad de rotación de espectáculos para asegurar la renovación y el dinamismo de la comitiva.

El Ayuntamiento subraya que la Cabalgata de Reyes es considerada uno de los espectáculos de artes en vivo más importantes de la ciudad. Por eso, se considera "esencial mantenerla actualizada y diversa, ofreciendo oportunidades a diferentes grupos en cada edición", según fuentes municipales.

El grupo de los Pastorets no sólo lamenta su exclusión, sino que la considera una falta de respeto hacia las tradiciones populares. Han manifestado que "parece que se prefieren carrozas de fantasía antes que elementos arraigados a nuestra cultura".