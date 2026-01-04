Polémica por la retirada de Els Pastorets de la cabalgata de Reyes de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La retirada de Els Pastorets del Centre Històric de la cabalgata de Reyes de Lleida del día 5 por parte de la Paeria ha provocado indignación en los organizadores. El grupo participaba de forma continuada desde 2008 formando parte del desfile y “el pasado viernes se nos comunicó que no contaban con nosotros argumentando que habían enviado un correo que no hemos recibido”, explicó Isabel Puig, coordinadora de la iniciativa. “En esos momentos ya teníamos contratados a los músicos y 500 globos preparados para el desfile, algo que hacemos con ilusión y por compromiso con la cultura popular”, señaló. Añadió que “nos ofrecimos a salir gratis pero la respuesta del ayuntamiento fue negativa”. Insistió en que “no es solo una decisión que nos afecta como grupo, sino una falta de respeto hacia las tradiciones populares y hacia los niños que año tras año nos esperan. Parece que los organizares prefieren carrozas de fantasía a elementos arraigados en nuestra cultura”. Puig remarcó que “las tradiciones no se mantienen solas: las hacen posibleS las personas que creen en ellas y las cuidan, porque si no, se pierden”. Aseguró que “está claro que la concejalía de Fiestas tenía un interés especial en incluir a alguna compañía en detrimento de nuestra participación”.

Por su parte, responsables de la concejalía de Festas de la Paeria aseguraron que se informó a las diferentes entidades y compañías que no participarían en la cabalgata de este año el pasado mes de octubre mediante correo electrónico. En ese comunicado se explicaban los motivos de la decisión: la rotación de espectáculos para garantizar la renovación y el dinamismo de la comitiva. Incidieron en que la cabalgata es uno de los espectáculos de arte en vivo más importantes de la ciudad y, por ello, es esencial mantenerla actualizada y diversa, ofreciendo oportunidades a diferentes grupos en cada edición, tal como reclama el público. Descartaron que hubiera una decisión premeditada y puntualizaron que la preparación de la cabalgata se hace con meses de antelación