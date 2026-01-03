¿Qué te traerán los Reyes Magos?

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

¿Qué te traerán este año los Reyes Magos? A los más pequeños se les iluminan los ojos cuando tratan de responder a esta tradicional pregunta con su larga lista de deseos en forma de juguetes. Y muchos niños se quedaron boquiabiertos ayer en el Teatre de la Llotja de Lleida cuando descubrieron cómo se seleccionan y se envuelven los regalos que los Reixos de Lleida repartirán la próxima noche mágica del lunes. Antes tienen previsto pasar por La Factoria dels Reixos, la fábrica donde Sus Majestades recogerán paquetes y encargos para que nadie se quede sin regalo el día de Reyes. Y sin olvidarse del carbón, otra ‘tradición’ para los que no se portaron del todo bien durante el año.

Esta es la historia del espectáculo musical La Factoria dels Reixos, que ayer por la tarde estrenó sus primeras tres representaciones de las trece previstas hasta mañana domingo. La sexta edición ya de este evento escénico navideño arrancó con éxito de público, confirmado ya tras la venta de más del 90% de las casi 13.000 localidades del aforo total previsto. Así lo confirmó la concejala de Cultura, Pilar Bosch, que no se perdió una de las primeras funciones de “un espectáculo musical leridano, de producción propia”. Bosch añadió que “cada año nos esforzamos más para que también venga a la Llotja público familiar de fuera de Lleida”.

Con los nervios del estreno superados, el director artístico del montaje, Ramon Molins, afirmó que “cada año tratamos de sorprender al público con algún número nuevo o algún ‘oficio’ diferente, como por ejemplo en esta ocasión La Acadèmia dels Ohs!, en la que enseñamos a los espectadores a emocionarse y a exclamar Ooooh...!!!”. También se estrenó una escenografía de bienvenida en la plaza de la Llotja, con buzón para enviar las cartas a los Reixos.