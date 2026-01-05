Los mejores consejos para evitar robos cuando viajas en coche: los Mossos recomiendan estas medidas de prevención

Los Mossos dan sus recomendaciones para evitar robos dentro de los coches.Mossos d'Esquadra

Los Mossos d'Esquadra han publicado este lunes un vídeo explicando las medidas más efectivas para evitar robos cuándo se llevan objetos de valor o mercancías en un coche, furgoneta o camión. En un contenido de formato vertical que han compartido en redes, una agente del cuerpo de policía catalán alerta del peligro que puede suponer llevar objetos de valor a la vista al coche y da los mejores consejos para evitar situaciones desagradables. Unas recomendaciones dirigidas especialmente a las personas que se dedican al transporte de mercancías, pero que también pueden ser útiles para cualquier persona que lleve objetos en su coche particular.

El transporte de mercancías no se detiene nunca.



Los Mossos remarcan, esencialmente, que si se quiere evitar los robos es necesario seguir punto por punto todas estas recomendaciones:

1- A la hora de aparcar tu vehículo, hazlo en vías que sean concurridas o que estén vigiladas. Evita, en todo caso, zonas escondidas y de fácil acceso.

2- Cuando salgas de tu coche, comprueba que lo hayas cerrado correctamente y estés atento con las distracciones.

3- Guarda las pertinencias en espacios no visibles desde fuera. Así evitas que un posible ladrón detecte que llevas objetos de valor dentro del vehículo.

4- No le expliques a ningún desconocido que llevas algún tipo de objeto de valor o carga en el coche. Evita también explicar a personas desconocidas qué ruta seguirás.

Los Mossos, con esta campaña, quieren concienciar a la ciudadanía sobre los peligros que pueden comportar el transporte de mercancías sin vigilar y, también, dar a los mejores consejos para evitar hurtos o robos.